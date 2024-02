I primi 10 libri proposti al Premio Strega 2024 (e il no all’autocandidatura di Fulvio Abbate)

Le opere di Peppe Fiore, Giuseppe Genna e Antonella Lattanzi tra i primi 10 libri proposti al Premio Strega. No all’autocandidatura di Fulvio Abbate, autore e giurato. Fino al 29 febbraio saranno settimanalmente comunicati gli altri libri proposti, in attesa della selezione dei “12” – I dettagli

Se fino a poche settimane fa si poteva parlare solo di retroscena (e al condizionale), ora che il Premio Strega 2024 è entrato nel vivo arrivano le prime ufficialità (e le prime polemiche).

Sono stati infatti resi noti i primi dieci libri proposti dagli Amici della domenica. Fino 29 febbraio, ogni settimana, sui canali social del Premio sarà pubblicato l’elenco delle proposte.

Qui di seguito i primi titoli:

1. Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri.

2. Antonella Di Fabio, L’omicidio di Valle Giulia (Frilli), proposto da Massimiliano Minerva.

3. Peppe Fiore, Gli innamorati (Einaudi), proposto da Marco Cassini.

4. Giuseppe Genna, Yara. Il true crime (Bompiani), proposto da Ferruccio Parazzoli.

5. Angela Giannitrapani, Nella casa accanto (Progedit), proposto da Raffaele Nigro.

6. Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella.

7. Andrea Piva, La ragazza eterna (Bompiani), proposto da Nicola Lagioia.

8. Eduardo Savarese, Le Madri della Sapienza (Wojtek), proposto da Riccardo Cavallero.

9. Gennaro Serio, Ludmilla e il corvo (L’orma), proposto da Giuseppe Lupo.

10. Mirko Zilahy, Nostra signora delle nuvole (HarperCollins), proposto da Roberto Ippolito.

Nella nota della Fondazione Bellonci si chiarisce che, “in merito alla proposta del libro di Fulvio Abbate, Lo stemma, edito da La nave di Teseo, avanzata dallo stesso autore in quanto Amico della domenica, il Comitato di gestione del Premio ne ha valutato negativamente l’ammissibilità con la seguente motivazione”.

L’articolo 1 del Regolamento di partecipazione – «Ciascun Amico della domenica potrà segnalare, con il consenso dell’autore, un’opera che ritiene meritevole di partecipare al premio. Ciascuna segnalazione dovrà essere corredata da un breve giudizio critico» – implica che: (1) il soggetto segnalante sia diverso dall’autore; (2) il giudizio qualitativo richiesto non possa essere demandato all’autore dell’opera; (3) la segnalazione di un’opera da parte di un Amico costituisca il primo livello di selezione previsto dal premio, il quale non può essere affidato all’autore (nemo judex in causa propria).

Sempre nel comunicato si legge che “il libro di Fulvio Abbate potrà essere inserito tra le opere proposte qualora venga presentato secondo le modalità prescritte dal Regolamento entro il termine stabilito del prossimo 29 febbraio”.