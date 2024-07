Annunciati – nell’ambito di Elba book Festival – i libri vincitori della quarta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento nazionale “dedicato ad autrici, autori ed editori indipendenti che trattano e approfondiscono nelle proprie opere temi legati a ecologia, ambiente, cambiamento climatico, ricerca scientifica, transizione ecologica, e anche alla scoperta e all’impiego di nuove tecnologie”.

Cinque le sezioni in concorso: Saggistica, Saggistica straniera tradotta in italiano, Narrativa e non solo: anche Libri per ragazzi e Graphic novel. Al vincitore di ogni sezione sarà riconosciuto un premio in denaro di 2mila euro.

Promosso dal Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi Cellulosici, il Premio Demetra “rappresenta anche un osservatorio della importante crescita del numero delle opere di tematiche ambientali pubblicate nel nostro Paese e di anno in anno infatti il numero dei titoli in concorso è andato costantemente in crescita”.

La giuria, composta da Ermete Realacci (presidente), Duccio Bianchi (responsabile scientifico), Ilaria Catastini (editriceore), Giorgio Rizzoni (Elba Book) e Paolo Barcucci (curatore di mostre), ha selezionato le opere vincitrici tra più di 70 opere in concorso.

E veniamo ai libri vincitori.

Per la categoria saggistica:

Danilo Selvaggi, Rachel dei pettirossi, Pandion

Riconoscimento speciale a Rudi Bressa, Trafficanti di natura, Codice Edizioni

Per saggistica straniera tradotta in italiano:

Roman Krznaric, Come essere un buon antenato, traduzione di Laura Coppo e Diego Tavazzi, Edizioni ambiente

Per la narrativa:

Michele Turazzi, Prima della rivolta, Nottetempo

Per i libri per ragazzi:

Debora Fabietti, Lagnese, Libri per la Terra

Per le graphic novel:

Hugo Pratt, Martin Quenehen, Bastien Vives, Corto Maltese ̶ Oceano Nero, Cong Edizioni

Per la sezione saggistica, inoltre, tre menzioni della giuria: Marco Panara, La rivoluzione dell’hamburger, Posteditori; Annalisa Corrado, Rossella Muroni, Nessi e connessi, Il Saggiatore; Giuseppe Caporale, Ecoshock, Rubbettino.

Il Premio è sostenuto da Seda International Group, Esa Ambiente, UniCoop Tirreno e Fondazione Symbola, con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Comune di Rio.