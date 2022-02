L’editore olandese del libro sul presunto traditore di Anne Frank si scusa

L’editore olandese del libro “Chi ha tradito Anne Frank” si è pubblicamente scusato per aver pubblicato il libro in cui viene identificato il presunto traditore e ha annunciato che saranno sospese ulteriori tirature – I particolari

Milioni di persone in tutto il mondo hanno letto il Diario di Anne Frank, la tredicenne ebrea che affidò alle pagine di un diario la storia dei due anni trascorsi nascosta con la famiglia e altre quattro persone nella casa segreta ricavata nel retro di un edificio di Amsterdam, fino a quando i nazisti non li arrestarono tutti e li mandarono in un campo di concentramento. Eppure nessuno è mai riuscito a spiegare come otto persone siano potute vivere nascoste per tutto quel tempo senza essere scoperte, né chi o che cosa abbia portato la polizia alla loro porta.

Un team di investigatori guidati dall’ex agente dell’FBI Vincent Pankoke ha vagliato diversi documenti, alcuni mai esaminati prima, e intervistato i discendenti di molte persone che conoscevano i Frank. Avvalendosi delle tecniche di indagine sviluppate dall’FBI, il team ha ricostruito i mesi che hanno portato all’arresto degli inquilini della casa segreta. In Chi ha tradito Anne Frank (pubblicato da HarperCollins Italia nella traduzione di Daniela Liucci), Rosemary Sullivan presenta gli investigatori che hanno collaborato al caso, spiega il comportamento dei prigionieri e di coloro che li catturarono e stila un profilo psicologico dei principali sospettati.

Ma, a proposito di questo libro, come riporta l’Ansa arriva un’importante novità dall’Olanda, dove l’editore Ambo Anthos si è pubblicamente scusato per aver pubblicato il libro in cui viene identificato il presunto traditore in un membro del Consiglio ebraico di Amsterdam, morto nel 1950: un’accusa che diversi critici affermano essere non completamente corroborata. L’editore ha dichiarato che saranno sospese ulteriori tirature del libro, pubblicato anche negli Stati Uniti da HarperCollins.

Come racconta il Guardian, ricercatori e storici subito dopo la pubblicazione hanno messo in dubbio alcune prove raccolte.

Come si legge sempre sull’Ansa, Pieter van Twisk, uno degli investigatori che ha contribuito a costruire l’accusa del libro della Sullivan, ha dichiarato dal canto suo che le affermazioni sono sufficientemente precise e di essere sorpreso dalla sospensione e dalle scuse di Anthos.

Per ora, come scrive il New York Times, HarperCollins non ha commentato la scelta della casa editrice olandese.