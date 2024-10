“Frammenti di memoria”: in arrivo il libro di Whoopi Goldberg

Nato dall’esigenza di rielaborare il dolore per la morte della madre e del fratello, l’atteso memoir di Whoopi Goldberg, “Frammenti di memoria”, sarà pubblicato in Italia a novembre

L’atteso memoir di Whoopi Goldberg, Frammenti di memoria, sarà pubblicato in Italia a novembre, dalla casa editrice Longanesi.



Il libro, come si spiega nella presentazione, racconta la storia di una delle poche attrici a detenere tutti e quattro i premi principali nel campo dell’intrattenimento degli Stati Uniti (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) ottenendo lo status EGOT.

Frammenti di memoria “non è semplicemente il biopic di una delle più famose e premiate attrici di Hollywood, ma è anche il racconto intimo e vibrante della sua formazione – dalla sua infanzia alla sua carriera, dai suoi successi ai suoi fallimenti – ripercorso attraverso le figure cardine della sua vita, la madre Emma e il fratello Clyde, entrambi venuti a mancare negli ultimi anni”.

Caryn Johnson, vero nome dell’attrice classe ’55, non sarebbe mai diventata Whoopi Goldberg se non fosse stato per sua madre Emma Johnson. Orgogliosa, pratica e indomabile, Emma ha trasmesso ai figli l’amore e la saggezza necessari per riuscire nella vita, incoraggiandoli sempre a essere onesti almeno verso se stessi. In Frammenti di memoria l’attrice “condivide per la prima volta moltissimi aneddoti personali della vita della sua famiglia“: cosa ha significato crescere nelle case popolari di New York, le gite a Coney Island, gli spettacoli di pattinaggio artistico sul ghiaccio e le visite ai musei.

Nato dall’esigenza di rielaborare il dolore per la morte della madre e del fratello, il memoir “testimonia il lascito di una madre che, nonostante la lotta per la sopravvivenza fronteggiata giorno dopo giorno, è riuscita a dare ai due figli un’infanzia meravigliosa e stimolante, insegnando loro che nella vita non basta accontentarsi di sopravvivere, ma cercare sempre di fiorire e risplendere”.

Durante la sua lunga carriera Whoopi Goldberg ha recitato in film notissimi comeIl colore viola, Jumpin’ jack flash, Ghost e Sister Act.

Goldberg, inoltre, è attivista per i diritti umani, il sostegno della ricerca contro l’AIDS e i diritti dell’infanzia. Autrice della serie per bambini di Sugar Plum Ballerina, ha diretto e prodotto documentari, musical e film acclamati da pubblico e critica. Dal 2007, inoltre, è una delle conduttrici della popolare trasmissione The View.