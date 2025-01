Agenzie: Luca Ussia nuovo responsabile del settore editoria di Sosia&Pistoia

Sosia&Pistoia, agenzia che nel 2025 compie 40 anni, sceglie Luca Ussia per la Direzione Generale dell’attività di management e come nuovo responsabile del settore Editoria – I dettagli

Il 2025 è un anno speciale per Sosia&Pistoia e per il gruppo aziendale a cui appartiene. Si festeggia infatti il quarantennale dalla propria costituzione, “quattro decenni dedicati al cinema, alla fiction, al teatro, ai libri, alla televisione e a tanto altro”, spiegano Carlo Gavaudan e Luisa Pistoia, che oggi dirigono l’agenzia Sosia&Pistoia, nata a metà degli anni ’80: “Un percorso lungo e costellato di soddisfazioni, che nel tempo ha dato vita a una struttura ramificata con la capacità di agire in più di un ambito mantenendo sempre una coerente visione unitaria”.

L’anno nuovo inizia con una novità: l’ingresso di Luca Ussia alla Direzione Generale dell’attività di management e come nuovo responsabile del settore Editoria.

Classe ’66, già in Rizzoli, Baldini+ Castoldi e Solferino, Ussia inizia dunque un nuovo percorso professionale: “Con questa scelta, S&P conferma la grande attenzione dedicata a un settore sempre considerato strategico – quello dei libri – ai temi della cultura e della contemporaneità che esso rappresenta”.