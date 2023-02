Penguin Random House, la scelta di Madeline McIntosh

Una delle manager più importanti dell’editoria mondiale ha deciso di lasciare il suo prestigioso incarico: parliamo di Madeline McIntosh, che si è dimessa dal ruolo Amministratrice delegata di Penguin Random House, primo gruppo librario al mondo: McIntosh ha anticipato che rimarrà in carica finché non si sarà stabilita una nuova struttura di leadership aziendale, collaborando con Nihar Malaviya, CEO ad interim.

Dopo il recente blocco alla discussa acquisizione di Simon & Schuster da parte di Penguin Random House, hanno lasciato il gruppo nelle scorse settimane sia l’Ad Markus Dohle sia la presidente Gina Centrello.

Nelle prossime settimane l’obiettivo di Malaviya sarà “dare forma a una nuova organizzazione”, in tempi il più possibile rapidi.

Dal canto suo McIntosh ha motivato la decisione spiegando che non pensa sia l’ideale per gli amministratori delegati rimanere al proprio posto per sempre. Ora esplorerà nuove idee e sfide: “Non vedo l’ora di fare un altro salto”.