“Mag to Mag”: a Milano il festival dedicato ai magazine indipendenti

Mag to Mag, l’evento interamente dedicato ai magazine indipendenti, approda per la prima volta a Milano, il 14 e il 15 settembre. Dopo una prima edizione ospitata a maggio dello scorso anno a Bologna, nella Biblioteca Salaborsa, il festival ideato da Anna Frabotta e Dario Gaspari – fondatori dello shop online e fisico Frab’s Magazines – invaderà l’area polifunzionale Spazio Lampo presso lo Scalo Farini.

La seconda edizione di Mag To Mag sarà un momento di “informazione, incontri e scambio per appassionati, editori e operatori del settore”, dove sarà possibile toccare un grande “live market” di riviste indipendenti, conoscere i trend di questa nicchia di mercato, fare networking e prendere parte a più di 15 eventi tra talk, workshop e masterclass.

Si parlerà, ad esempio, dell’importanza della carta stampata, si condivideranno “nuovi strumenti e buone prassi e si raccoglieranno energie, idee e turbolenze che gravitano attorno al settore”. La partecipazione al festival è gratuita, previa registrazione a questo link.

RUFA, Rome University of Fine Arts, appartenente al Gruppo Plena Education sarà main partner dell’evento, che vedrà impegnati, in un ventaglio di progetti e attività, i docenti e gli studenti del triennio di Graphic Design e del biennio di Visual and Innovation Design, coordinati rispettivamente dai professori Guido Lombardo ed Emanuele Cappelli. In particolare, agli studenti di RUFA sarà riservata una masterclass tenuta da Jeremy Leslie, membro di AGI e fondatore di MagCulture di Londra, tra i più importanti magazine store europei e un workshop curato da Natassa Pappa, ideatrice del progetto Desired Landscapes e docente presso l’università di Atene, in collaborazione con i docenti Elisa Abbadessa e Francesco Paolo Incantalupo, finalizzato alla produzione di una instant zine, stampata in risograph, che verrà regalata ai partecipanti.

Inoltre, gli studenti di Visual and Innovation Design presenteranno MagJam, il Mag to Mag Journal, una pubblicazione rivolta a professionisti e appassionati di magazine indie. Il progetto editoriale è coordinato dal professor Stefano Cipolla, art director de L’Espresso, e prodotto dagli studenti del triennio e del biennio, grazie alla supervisione dei professori Emanuele Cappelli, Lorenzo Lervolino per i testi, Stefano Compagnucci per le fotografie, Francesco Fidani per le illustrazioni ed Emanuele Frascà per il sito web.

Gli studenti del triennio di Graphic Design parteciperanno, invece, all’allestimento di un corner RUFA per l’esposizione di una selezione di progetti editoriali sviluppati durante l’anno accademico e ne realizzeranno il catalogo, seguiti dai docenti Davide Luccini e Fabrizio Crollari e dagli ex studenti Gaia Formigari, Matilde Francia e Loris Cometa.

L’intera iniziativa si terrà poco distante dalla sede milanese di RUFA, sita presso il complesso Bodio Center in Piazzale Lugano, 19 a Milano, dove il 14 settembre è previsto l’open day dell’Università di Belle Arti insieme a quello di SPD Scuola Politecnica di Design e di Saint Louis College of Music, dalle 9:30 alle 14:30. Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi tramite il form dedicato.