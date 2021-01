Marino Sinibaldi nominato presidente del Centro per il Libro e la Lettura

Nonostante le difficoltà, che non mancano (come per qualsiasi altro settore dell’economia), e le incertezze per i prossimi mesi, il mondo del libro e la filiera dell’editoria libraria finora hanno saputo resistere all’impatto della pandemia grazie, innanzitutto, al ruolo della lettura, a cui si sono affidati moltissimi italiani in questi mesi segnati dalla solitudine e dalla preoccupazione per la situazione sanitaria.

Il nuovo anno del settore si apre con una novità che riguarda il Centro per il Libro e la Lettura: Il ministro Dario Franceschini ha infatti nominato alla presidenza del Cepell, l’istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, una figura nota nell’ambiente: parliamo di Marino Sinibaldi, direttore di Radio3 (è artefice del programma Fahrenheit) giornalista, critico letterario e ideatore di Libri Come. Festa del libro e della lettura.

“Nel ringraziare Diego Mariani per il suo impegno, auguro a Marino Sinibaldi buon lavoro. Il Centro per il libro e la lettura rappresenta un’importante istituzione per diffondere la lettura e quella di Marino Sinibaldi è una nomina di alto valore culturale: sono sicuro che con la sua esperienza e la sua professionalità sarà capace di dare nuovo impulso e nuovo slancio in un settore vitale per il nostro paese”, ha dichiarato Franceschini.