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Il mercato dei fumetti nel 2026 cresce: +34,8% per le graphic novel (ma quasi tre quarti delle copie vendute sono manga)

Editoria
di Redazione Il Libraio 28.10.2026

A Lucca Comics & Games gli ultimi numeri sul mercato dei fumetti, in ascesa anche grazie all’apporto del bonus biblioteche. In particolare, nei primi nove mesi del 2026, le vendite di graphic novel sono cresciute a valore del 34,8%, i manga dell’11,7%, i fumetti per bambini e ragazzi del 6,7%, mentre le strisce sono calate del 6,8%. L’anno scorso, rispetto al precedente, la produzione di novità è invece diminuita del 4,4% – I particolari

A Lucca Comics & Games – manifestazione giunta alla 60esima edizione – spazio ai numeri del mercato del fumetto. A questo proposito, in Italia, nei primi nove mesi del 2026, un libro a stampa ogni dieci acquistato nei canali trade (librerie fisiche e online e supermercati) è un fumetto (10,1% dell’intero mercato). Complessivamente, sono state vendute 7,1 milioni di copie (più 12,4%), per un valore delle vendite di 68,3 milioni di euro (più 14,9%).

Fondamentale, anche in questo ambito, è stato l’apporto del bonus biblioteche: rispetto a un mercato trade che nei primi nove mesi è cresciuto del 3,2%, i fumetti sono il genere che cresce di più, seguito da bambini e ragazzi (più 9,1%), narrativa straniera (più 6,9%) e narrativa italiana (più 4,9%).

mercato fumetti

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Il dato è stato presentato a Lucca durante l’incontro Il mercato dei fumetti nel 2026, tra assestamento e crescita, a cura della Commissione Comics e Graphic Novels dell’Associazione Italiana Editori in collaborazione con Lucca Comics & Games, e moderato da Luca Valtorta (Robinson – La Repubblica). Dopo i saluti di Giovanni Russo, responsabile degli affari istituzionali di Lucca Crea, Rachele Marziolo dell’ufficio studi di AIE ha illustrato i numeri del mercato, che sono stati discussi in un panel tra gli editori Claudio Curcio (Comicon Edizioni), Stefania Simonini (Panini Comics) e Giorgia di Tolle (Mondadori).

Manifesto Lucca Comics&Games 2026

Boom del graphic novel

Nei primi nove mesi del 2026, in particolare, le vendite di graphic novel sono cresciute a valore del 34,8%, i manga dell’11,7%, i fumetti per bambini e ragazzi del 6,7%, mentre le strisce sono calate del 6,8%.

graphic novel mercato 2026

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Prezzi stabili o in calo

Il prezzo medio del venduto è di 7,32 euro per i manga (più 1,4% sul 2025), 18,23 euro per le graphic novel (meno 2,6%), 14,07 euro per i fumetti per bambini e ragazzi (più 0,1%) e 15,75 euro per le strisce (meno 3,8%).

Produzione in flessione

Nel 2025, le novità di fumetti pubblicate sono state 3.339, in calo del 4,4% rispetto all’anno precedente.

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“La crescita delle vendite di fumetti nel 2026 è un’ottima notizia e il peso degli acquisti bibliotecari fondamentale – sottolinea Emanuele Di Giorgi, delegato AIE per Comics e Graphic Novels –. È un riconoscimento al lavoro che, come editori, facciamo sul catalogo e la conferma che da tempo il fumetto non è più considerato un genere ‘minoritario’. Confidiamo che, anche grazie ai nuovi acquisti di fumetti, le biblioteche diventino sempre più attrattive promuovendo così la lettura in tutti gli strati della popolazione e chiediamo al governo di confermare e stabilizzare il bonus biblioteche anche per gli anni a venire”.

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