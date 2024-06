Editoria: via libera dall’AGCOM, Messaggerie in maggioranza nel Gruppo Libraccio (62 librerie in Italia)

L’operazione che sancisce l’alleanza fra Messaggerie e Libraccio (62 librerie in Italia), e che porta Messaggerie in maggioranza nel Gruppo Libraccio, ha ottenuto il via libera dall’AGCOM. Libraccio ha chiuso il bilancio ’23 con 115 milioni di ricavi consolidati, in crescita dell’8,19% sul 2022 – I dettagli

L’operazione che sancisce l’alleanza fra Messaggerie e Libraccio, e che porta Messaggerie in maggioranza nel Gruppo Libraccio, ha ottenuto oggi il via libera dall’AGCOM.

Come si legge in nella nota, Emmelibri-Messaggerie “intende, con questa operazione, diversificare la propria attività nel settore della distribuzione. Libraccio, in forte espansione, con 62 librerie e oltre 500 dipendenti, ha l’obiettivo di accelerare la crescita con la presenza di un socio leader nel settore della distribuzione editoriale”. Libraccio è infatti “la più grande catena indipendente di librerie in Italia, fondata nel 1979 con l’obiettivo di rendere il libro accessibile a tutti grazie all’usato e di avvicinare sempre più giovani alla lettura. Oggi è presente sul territorio in 34 città e 7 regioni con 62 punti vendita”.

Libraccio ha chiuso il bilancio ’23 con 115 milioni di ricavi consolidati, in crescita dell’8,19% sul 2022; ha aperto 2 nuove sedi portando a 62 il numero delle librerie.

Nel 2023 “si assommano al bilancio consolidato i risultati del sito Libraccio.it, affidato in concessione alla joint venture Messaggerie-Feltrinelli-Libraccio (a guida Feltrinelli); ricavi che hanno sfiorato i 60 milioni, in crescita del 2,9% sul 2022″.

Inoltre, nel comunicato si sottolinea che “nei primi mesi del 2024 Libraccio ha registrato una crescita, nonostante una leggera flessione del mercato a copie e a valore e la sopraggiunta riduzione dei sostegni al settore da parte del governo“. Nei primi mesi del 2024 sono state aperte due nuove librerie: in Piazzale Loreto a Milano e nel centro storico di Modena.

Emmelibri – Messaggerie è la società, detenuta da Messaggerie Italiane al 100%, che coordina le attività distributive (Messaggerie Libri), commerciali (Fastbook, Opportunity GDO, Centro Libri Brescia) e di servizi agli editori e librai (Emmepromozione, Informazioni Editoriali, Alcor, Lampi di Stampa, oltre alle 160 librerie in franchising UBIK). Attività in cui si ritrovano le origini stesse di Messaggerie, nel lontano 1914. “La struttura originaria si è evoluta nel tempo in un importante gruppo distributivo librario che nel 2023 ha raggiunto i 655 mio di fatturato consolidato. L’attività di distribuzione raggiunge attualmente più di 5 mila punti vendita con 230 mila titoli e circa 800 editori“.

“L’alleanza rafforzata con il Libraccio, socio storico di Messaggerie, dopo l’approvazione dell’antitrust, si avvia a partire. Siamo sempre più convinti che insieme possiamo far crescere ancora di più il Libraccio nel prossimo futuro”, afferma Alberto Ottieri, Presidente e Amministratore Delegato Emmelibri-Messaggerie.

“Con la rinnovata alleanza con Messaggerie, Libraccio potrà proseguire con maggiore vigore il suo sviluppo e portare in altre città il modello di business con i suoi principi di sostenibilità, insiti nella storia del brand” dichiara Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato DMB /Gruppo Libraccio.