Editoria: i 10 anni di Mind

Specializzati in temi come l’alimentazione, la salute, la medicina, il business, il management, il coaching e il self-help, la casa editrice fondata nel 2010 a Milano da Francesco Bogliari festeggia l’anniversario con un opuscolo gratuito – I particolari

La casa editrice Mind Edizioni, specializzata in temi come l’alimentazione, la salute, la medicina, il business, il management, il coaching e il self-help, compie 10 anni.

Tutto è cominciato nel giugno 2010, con Risolvi i tuoi problemi dello psicologo e ricercatore di mercato Alessandro Amadori. Tra gli autori di punta del marchio fondato a Milano da Francesco Bogliari troviamo l’oncologa Maria Rosa Di Fazio (Mangiare bene per sconfiggere il male) e il coach motivatore Roberto Cerè (Se vuoi puoi).

Spiega Bogliari: “La manualistica di qualità è stata fin da subito la nostra cifra più riconoscibile e accanto a questa abbiamo sviluppato un filone saggistico non accademico, spaziando su vari fronti disciplinari, spesso con proposte downstream, sempre con l’attenzione alla leggibilità e all’utilità del libro e una mai allentata tensione verso la qualità editoriale: abbiamo l’orgoglio di realizzare un manuale pratico di medicina o di business come si curerebbe un classico della letteratura! Questo ha un costo in termini economici, ma la qualità ci permette di distinguerci in mezzo a tanta concorrenza e alla fine lo sforzo viene riconosciuto dai lettori e ripagato”.

Tra gli autori pubblicati in questi primi dieci anni, Paolo Savona, Enrico Sassoon, Pierluigi Celli, Francesco Morace, Riccardo Varvelli, Angelo Deiana, Giacomo Ferrari, Odile Robotti, Emanuel Mian, Edoardo Rosati, Roberto Pinelli, Eduardo Rescigno. Mind pubblica inoltre i libri di Harvard Business Review in lingua italiana.

Una vocazione manualistica e saggistica figlia della precedente esperienza di Bogliari alla direzione editoriale in grandi gruppi (Sole 24 Ore, Mondadori, Rizzoli). L’editore, ringraziando i librai, sottolinea: “In questi dieci anni abbiamo pubblicato oltre 400 titoli, molti dei quali, anche dei più ‘vecchi’, sono tuttora vivi in catalogo”. E annuncia che per festeggiare i 10 anni ha deciso di produrre un opuscolo gratuito – sintesi del pensiero della dottoressa Di Fazio su alimentazione e salute – che i librai sono invitati a regalare agli acquirenti di qualsiasi libro (anche non pubblicato da Mind).