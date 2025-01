Il caso Neil Gaiman continua a far discutere. Lo scrittore, oggi 64enne, è stato accusato da più donne di violenza sessuale nel corso degli ultimi anni. Dopo nuovi dettagli e un articolo del New York Magazine che ha fatto il giro del mondo, l’autore di Coraline e American Gods (Mondadori) ha deciso di rispondere sul proprio sito, dichiarando la propria innocenza.

Le accuse

Nel mese di luglio 2024, in un podcast di Tortoise Media sono state diffuse le prime accuse a Gaiman. Durante gli episodi, due donne (la prima babysitter in casa dello scrittore e la seconda una sua fan) hanno parlato di “atti violenti e degradanti” (“rough and degrading sex with the author, which they say was not always consensual”) e pratiche BDSM (Bondage, Dominazione, Sadismo, Masochismo) non consensuali. Nonostante lo scrittore si sia subito dichiarato innocente, Tortoise Media riporta che la polizia neozelandese (sede della denuncia) sta ancora indagando.

Nei giorni scorsi il New York Magazine ha parlato di nuove accuse: violenza sessuale, cattiva condotta sessuale e coercizione. Quello che emerge, come ricostruisce anche il Guardian, è che le donne intervistate, ora diventate 8, avrebbero tutte parlato di atteggiamenti simili che includevano pratiche BDSM senza consenso. Non a caso, l’inchiesta apparsa sul NY Magazine e scritta da Lila Shapiro è stata intitolata There Is No Safe Word (riferendosi alla ‘safe word’, una parola scelta da chi sta praticando attività BDSM per interromperle, ndr).

Inoltre, le donne che hanno ufficialmente parlato con il New York Magazine hanno dichiarato di aver avuto per diverso tempo una relazione sessuale consensuale con lo scrittore, e che due di loro si sono sentite costrette in quanto impegnate in una relazione e dipendenti in casa dello stesso Gaiman.

Il futuro di Neil Gaiman

In attesa di sapere come procederanno le indagini, quello che sappiamo è che al momento sono stati sospesi molti lavori di Gaiman. Come scrive il Guardian, la terza stagione di Good Omens e la serie Netflix Dead Boy Detectives sono al momento cancellate.

Per quanto riguarda i libri di Neil Gaiman, autore bestseller tanto all’estero quanto in Italia, gli editori sono intervenuto a seguito delle nuove accuse, come riportato da Publishers Weekly. Tra questi, un portavoce di HarperCollins smentisce nuovi libri dello scrittore inglese, mentre uno di Norton conferma l’assenza di progetti futuri.

Le dichiarazioni di Neil Gaiman

Come detto all’inizio, Gaiman, dopo mesi di silenzio, ha rilasciato le prime dichiarazioni. L’autore sul suo sito spiega di aver guardato “con orrore e sgomento le storie che circolavano su Internet” e che il suo silenzio era dovuto al “rispetto delle persone che condividevano le loro storie” e al desiderio “di non attirare ancora più attenzione”. Gaiman si dichiara innocente: “Non ho mai avuto rapporti sessuali non consensuali con nessuno. Mai“. E poi prosegue ripensando alle relazioni avute con alcune delle donne che lo hanno accusato. Gaiman scrive di aver riletto i messaggi scambiati e che “all’epoca in cui ero in quelle relazioni, sembravano positive e felici da entrambe le parti”.

Gaiman ripercorre gli eventi successi e le dinamiche delle relazioni: “Alcune delle storie orribili che vengono raccontate ora semplicemente non sono mai accadute, mentre altre sono state così distorte da ciò che è realmente accaduto che non hanno alcun rapporto con la realtà“.

Fotografia header: Neil Gaiman (foto di Jamie McCarthy/Getty Images 16/01/2025)