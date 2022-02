“Dare voce a chi non ne ha”: dalla Campania la nuova casa editrice Mar dei Sargassi

“Abbiamo iniziato a sentire il bisogno di dire la nostra già diversi anni fa, di raccontare il mondo nella lingua in cui avevamo sempre sognato, pensato, scritto i nostri sentimenti, stanchi di un società che a noi che volevamo vivere di cultura, diritti e legalità offriva solo porte in faccia e umiliazioni. Un sogno sembrava l’unica possibilità. Cercavamo un luogo in cui essere, così lo abbiamo creato”. Si presenta così la nuova casa editrice Mar dei Sargassi, che prende il nome dalla variopinta porzione di oceano Atlantico compresa tra gli arcipelaghi delle Grandi Antille e delle Azzorre, dove le anguille nascono e proliferano, “un luogo di migrazione e resistenza, di romantiche analogie letterarie e correnti avverse da attraversare”.

“Nei libri abbiamo individuato il nostro domani, un punto d’arrivo”. Mar dei Sargassi è nata nel 2016 sotto forma di testata giornalistica online: “Abbiamo fatto nostri altri lidi, preso a cuore maree isolate come la diversità, la scuola, i più deboli, le periferie, imparando da questi a rivolgere il nostro sguardo curioso più in basso possibile, perché è arrivando agli ultimi che tentiamo di arrivare – anche – a noi stessi. In Mar dei Sargassi abbiamo costruito la casa in cui, ogni giorno da allora, rinnoviamo la libertà, un’onda su cui viaggiare la vita”.

La nuova casa editrice ha sede nel napoletano e la redazione ha un’età media compresa tra 25 e i 35 anni.

A febbraio arriva in libreria la prima uscita, Milena Q di Elisa Giobbi, che racconta la vera storia di Milena Quaglini, donna vittima di violenza diventata, a sua volta, carnefice dei propri aguzzini. Una storia drammatica che accende un faro riguardo la violenza di genere, in modo non convenzionale.

Spiega Alessandro Campaiola, il direttore editoriale: “Attraverso i nostri saggi e romanzi vogliamo dare voce a chi non ne ha, a chi è tenuto fuori dal dibattito, alle voci controcorrente. Nel 2022 pubblicheremo ben cinque titoli, spaziando tra i temi centrali di questi anni di impegno”. La seconda uscita prevista è il saggio Fat Phobia di Sabrina Strings.