A Milano la nuova “casa” di Feltrinelli: il 12 settembre una festa di quartiere

Giovedì 12 settembre, in via Quadrio 17, a Milano si inaugura Casa Feltrinelli, la nuova sede del Gruppo. Con una festa di quartiere, incontri d’autore, musica dal vivo e una mostra dedicata a Inge Feltrinelli – I dettagli

Una nuova “casa” per il Gruppo Feltrinelli e, per l’occasione, una giornata di festa. Giovedì 12 settembre, in via Quadrio 17, a Milano si inaugura infatti Casa Feltrinelli, la nuova sede del Gruppo dove “trova spazio tutto il Polo Editoriale e il personale delle librerie e della formazione, e ci si prepara ad una vera invasione pubblica di libri e di autori da tutto il mondo”.

Come si legge nella presentazione, infatto, “un intero quartiere di Milano si tinge di rosso; gallerie, pasticcerie, negozi di antiquariato, caffè e ristoranti ospiteranno migliaia di libri e lungo le strade chiuse al traffico sarà allestita la più grande libreria a cielo aperto d’Italia. Per una notte sola”.

Si inizia alle 19.45 con un brindisi inaugurale alla presenza di Carlo Feltrinelli e Alessandra Carra; a seguire, una festa per tutta la cittadinanza con incontri con gli autori e musica dal vivo.

Tante le autrici e gli autori coinvolti, che incontreranno i lettori e le lettrici e firmeranno copie dei loro libri. Tra questi Dario Fabbri, Francesca Fagnani, Richard Ford, Umberto Galimberti, Lorenza Gentile, Aurora Tamigio e Annie Cohen-Solal.

Spazio inoltre alle note dei Four on Six, realtà jazz manouche.

Inoltre, nella galleria Bianchi Zardin, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, una mostra tratta dagli archivi fotografici personali della famiglia Feltrinelli, che rende omaggio alla poliedrica energia di Inge Feltrinelli, “ideale punto di congiunzione tra la sede della Fondazione e la nuova sede del Gruppo editoriale”. In esibizione venti ritratti di Inge Feltrinelli selezionati dal direttore artistico delle Stanze della fotografia Denis Curti. “Scatti realizzati da intellettuali, scrittori, fotografi che, nel corso della vita straordinaria di fotoreporter e editrice di Inge Feltrinelli, hanno immortalato una personalità unica, al centro di una delle più appassionanti avventure editoriali del ‘900”.

Fotografia header: Inge Feltrinelli - foto di Leonardo Cendamo