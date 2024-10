Turchetta (Rizzoli): “Non c’è un nuovo libro di Giorgia Meloni in vista”

“Al momento non c’è un nuovo libro di Giorgia Meloni in vista”. Dalla Fiera del libro di Francoforte, Massimo Turchetta (Rizzoli) commenta con ilLibraio.it le voci legate a una nuova pubblicazione della premier, partite dopo che sono stati resi noti i redditi dei parlamentari italiani – I particolari

“Al momento non c’è un nuovo libro di Giorgia Meloni in vista. Se ci fosse un progetto, essendo Rizzoli l’editore dei precedenti libri della premier, senza dubbio saremmo pronti a prenderlo in considerazione, ma non abbiamo neppure iniziato a parlarne”. Da Francoforte, dove è in corso la Fiera del Libro con l’Italia Ospite d’onore, Massimo Turchetta, Direttore generale e Publisher della casa editrice Rizzoli, contattato da ilLibraio.it smentisce le indiscrezioni legate a un possibile nuovo libro in arrivo firmato dal Presidente del Consiglio.

Ieri sono stati resi noti i redditi dei parlamentari italiani (disponibili online sui siti di Camera e Senato). La premier, con 459mila euro, ha quasi raddoppiato il reddito dell’anno precedente – pari a 293mila euro – anche grazie alla pubblicazione di due libri: Io sono Giorgia e La versione di Giorgia, scritto con Alessandro Sallusti (entrambi pubblicati proprio da Rizzoli). In particolare, il primo è stato un bestseller.

I due libri sono già stati tradotti in diverse lingue. Stando La Repubblica, Rizzoli in questi giorni alla Fiera di Francoforte ha venduto i diritti dei libri di Meloni negli Usa e Inghilterra: “Un successo editoriale che – stando al quotidiano – potrebbe spingere la presidente del Consiglio a un terza fatica letteraria sull’esperienza della prima donna a Palazzo Chigi: ma si tratta solo di voci non confermate”. In realtà, però, stando alla casa editrice per ora non ci sono nuove pubblicazioni in vista.