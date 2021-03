Il rapporto si basa su una sintesi delle tendenze nazionali che sono state condivise con la FEP dai suoi 29 membri (associazioni nazionali di editori di libri, riviste scientifiche e contenuti educativi, in tutti i formati). La FEP aveva già pubblicato un primo rapporto nel luglio 2020.

Il presidente della FEP, Peter Kraus vom Cleff, ha dichiarato: “Il lato positivo è che i cittadini europei hanno letto più libri durante questi ultimi mesi e spero sinceramente che questo durerà nel tempo. Meno ottimistica è la situazione di molti editori europei che sono stati colpiti da mesi di lockdown, e la cancellazione di fiere del libro e festival letterari. Se posso rallegrarmi del fatto che diversi Paesi se la sono cavata meglio del previsto, devo riconoscere che questa è la combinazione di un mercato dinamico e del sostegno dello Stato attraverso sgravi finanziari e supporti diretti. Invito tutti i governi d’Europa a fare in modo che un settore editoriale culturalmente diversificato superi insieme la crisi. Essi possono essere strumentali nel fornire finanziamenti dove necessario e promuovendo le politiche più adatte, compreso il dichiarare i libri ‘prodotti’ essenziali“.

Il vicepresidente della FEP, Ricardo Franco Levi, ha aggiunto: “Leggendo questo rapporto, non posso che congratularmi con le autorità italiane per aver prestato così tanta attenzione ai libri in questo periodo terribile. Con tutto il sostegno che hanno dato a tutta la catena, hanno permesso a tutti noi di superare quest’ultimo anno, permettendo a un maggior numero di libri di raggiungere i cittadini italiani. Sono felice che siamo stati in grado di ispirare i nostri colleghi e i loro governi in questo senso. Mi unisco al collega Peter per lanciare un appello a tutti i governi europei affinché prestino la massima attenzione nei prossimi mesi, facendo in modo che nessuno rimanga indietro“.

Il rapporto FEP può essere scaricato sul sito ufficiale.