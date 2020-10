“Poesie per Luigi Spagnol”: a Milano una serata in ricordo dell’editore

La Casa della Poesia di Milano riapre i battenti alle serate in presenza con tre eventi nel mese di ottobre: tra questi, segnaliamo quello curato da Roberto Mussapi per ricordare l’editore Luigi Spagnol, in programma giovedì 15 ottobre alle 19.30 presso il Laboratorio Formentini.

Spagnol, un intellettuale innamorato del proprio mestiere, che ha profondamente arricchito la cultura e l’editoria italiana, è venuto a mancare, a soli 59 anni, lo scorso 14 giugno. A lui si deve la pubblicazione in Italia di bestseller come Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda ed Harry Potter di J. K. Rowling.

Con la serata “Poesie per Luigi” Roberto Mussapi ricorda l’amico, dedicandogli una lettura di suoi testi: “Luigi Spagnol se ne è andato a giugno, giovane e, seppur malato, sfolgorante di idee e vita. Dedico una serata al mio amico e editore: leggerò poesie scritte per le sue pubblicazioni, racconterò come sono nati libri parlando con lui. Come ha agito sulla mia poesia e la mia opera. Leggerò versi pubblicati da lui come editore, racconterò la nascita di libri, come Le Metamorfosi da Ovidio, in cui l’editore e amico è stato, in momenti sostanziali, coautore. Una serata di lettura e racconto, nella mia cifra, come quelle che ho realizzato su Leopardi, Foscolo, Whitman, Luzi, Campana. Questa sarà per lui, il grande editore per il mondo, per me anche il grande amico, Luigi. Poesia per Luigi”.

La norme di sicurezza limitano il numero dei partecipanti, per questo l’accesso sarà garantito solo a chi avrà effettuato la prenotazione online (qui il link per prenotarsi), ma le serate verranno trasmesse contemporaneamente in streaming.