Al Forum del Libro “Passaparola” viaggio nelle politiche europee per la lettura

L’Europa è da sempre oggetto di studio e punto di riferimento per il Forum del libro, come dimostra, fra l’altro, il documento Esperienze internazionali di promozione della lettura, redatto dall’associazione nel 2014 su incarico del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la

lettura (CEPELL).

Negli ultimi mesi il tema delle politiche europee per la lettura è stato trattato in una serie di incontri, e sarà al centro del convegno annuale del Forum del Libro Passaparola, in programma venerdì 21 febbraio a Roma, presso il Goethe – Institut (via Savoia 15).

Il programma si concentra in particolare sull’evoluzione nei comportamenti delle lettrici e dei lettori europei, sulle politiche di sostegno alla filiera e sulle potenzialità delle iniziative attivate dalla

cittadinanza di trasformarsi in progetti sistematici per la promozione del libro e della lettura. Tra i momenti più significativi si segnalano – dopo una relazione introduttiva di Linda Laura Sabbatini

(Istat) su Lettura, tempi di vita e relazioni sociali – il dialogo fra il ministro della cultura Alessandro

Giuli e la presidente del Forum del libro Chiara Faggiolani su Piano Olivetti – La catena del valore della cultura.

Spazio poi all’intervento di Sonia Draga, presidente della Federazione degli editori europei sullo Stato di salute dell’editoria europea, e al confronto fra Ricardo Franco Levi, past president della Federazione,

e Giovanni Solimine (Forum del libro) su Europa e lettura. L’Italia al tavolo delle idee; le due tavole

rotonde dedicate rispettivamente agli investimenti delle aziende nella lettura (con rappresentanti di BPER Banca, TIM, Fondazione Compagnia di San Paolo e Compagnia Terzo Luogo) e agli ecosistemi del libro (cui partecipano, tra gli altri, Orietta Limitone, presidente dei Presìdi del Libro, e Daniela Nicolò, promotrice del movimento “Svuota la vetrina”); l’intervento dello scrittore Paolo Di Paolo sulla Eterna crisi del libro in Italia; la relazione di José Manue Anta, direttore della Federación de Gremios de Editores de España, su Prospettiva spagnola. Visione futura e azioni di comunità. I lavori si chiudono con un dibattito con rappresentanti delle associazioni di settore.

La riflessione sulle politiche europee sul libro e la lettura continuerà poi con due seminari di approfondimento all’interno della Bologna Children’s Book Fair e del Salone Internazionale del libro di Torino.