Premio Biella Letteratura e Industria 2023: riconoscimenti per Gian Arturo Ferrari e Antonio Franchini

La giuria del Premio Biella Letteratura e Industria ha decretato come vincitore della 22esima edizione, lo scrittore ed editor Antonio Franchini. Riconoscimento anche per Gian Arturo Ferrari, ex numero uno di Mondadori Libri, casa editrice per cui ai tempi di Ferrari lavorava Franchini – I particolari

La giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta da Claudio Bermond, Paola Borgna, Ida Bozzi, Paolo Bricco, Loredana Lipperini, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca, ha decretato come vincitore della 22esima edizione dedicata alla Narrativa, Antonio Franchini, con l’opera Leggere possedere vendere bruciare (Marsilio Racconti).

Il Premio è il primo riconoscimento in Italia “dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo industriale del Paese”.

Il premio speciale della giuria è stato assegnato a Gian Arturo Ferrari per Storia confidenziale dell’editoria italiana (Marsilio). Ferrari è stato un protagonista dell’editoria italiana del Novecento. Ha lavorato in case editrici medie e grandissime, e “con tono epico e comico, affettuoso e tagliente, con occhi distanti e nel contempo vicinissimi”, accompagna lettrici e lettori “nelle avventure umane e culturali degli uomini e delle donne che si sono occupati di scegliere come, quando e quali libri pubblicare in un paese in cui tutti scrivono e pochi leggono”.

Anche la giuria dei Lettori composta dai membri del “Circolo dei Lettori” dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte, è giunta al termine del proprio lavoro di selezione e ha assegnato il riconoscimento a Francesco Casolo per La salita dei giganti (Feltrinelli), un’appassionante saga familiare, quella dei Menabrea, “epica e intima al tempo stesso”.

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le sezioni del Premio si terrà a Biella, sabato 25 novembre, alle ore 17 presso l’Auditorium di Città Studi, Corso Pella 2 (ingresso libero). A moderare l’appuntamento, Matteo Caccia.

La serata proseguirà con la tavola rotonda Lettori ed editori, un futuro di sfide, condotta da Alberto Sinigaglia, giornalista e presidente del Polo del ‘900 di Torino, a cui prenderanno parte Gian Arturo Ferrari e Antonio Franchini. Sarà presente anche Rosaria Carpinelli, nota agente letteraria.

Fotografia header: Antonio Franchini e Gian Arturo Ferrari, GettyEditorial 8-11-2023