Premio Inge Feltrinelli 2025: la premiazione delle vincitrici

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione delle vincitrici delle quattro categorie, la terza edizione del Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti, il riconoscimento, promosso da Gruppo Feltrinelli e da Fondazione Feltrinelli, “che coinvolge donne e nuove generazioni per sostenere la cultura e la parola come veicoli di sensibilizzazione e lotta contro le disuguaglianze”.

122 libri, suddivisi tra 82 opere di fiction e non fiction e 40 racconti della categoria Kids, 23 opere d’inchiesta di taglio giornalistico e 24 progetti di podcast proposti dalle ragazze e dai ragazzi di scuole di secondo grado di ogni genere e di tutta Italia, da Prato a Genova, da Piacenza a Crotone: questi i lavori candidati negli ultimi mesi nella cornice della terza edizione del Premio, guidato dal tema “Libertà di parole”.

A essere premiate sul palco nel corso della serata conclusiva le autrici, le giornaliste e la classe vincitrice del riconoscimento, selezionate dalla giuria internazionale e, nel caso dell’opera di fiction e non fiction, anche dalla Giuria Popolare per la menzione speciale dedicata ai Libri.

Tra le quasi 170 opere candidate in questa edizione, valutate dalla Giuria Internazionale del Premio, hanno vinto:

per la categoria Libri: E la quarta volta siamo annegati di Sally Hayden (Bollati Boringhieri), un reportage sulle drammatiche rotte migratorie verso l’Europa;

di (Bollati Boringhieri), un reportage sulle drammatiche rotte migratorie verso l’Europa; per la categoria Libri Kids: Storia con mare cielo e paura di Vivian Lamarque (Salani Editore), una fiaba poetica sulla paura e il coraggio;

di (Salani Editore), una fiaba poetica sulla paura e il coraggio; per la categoria Inchieste: Coming to America di Rhana Natour ed Eman Mohammed (lingue inglese e araba, pubblicato da The Atavist Magazine), la storia di una giovane sopravvissuta di Gaza in cerca di cura;

di (lingue inglese e araba, pubblicato da The Atavist Magazine), la storia di una giovane sopravvissuta di Gaza in cerca di cura; per la categoria Podcast: Swipe, Love, Respect: La Gen Z parla d’amore a cura del Liceo scientifico L. Respighi di Piacenza – classe 2E scientifico indirizzo Cambridge: riflessioni sulla violenza di genere tra i giovani.

A questi primi premi si sono aggiunte le assegnazioni di due menzioni speciali per le categorie Libri e Inchieste. In particolare, i voti espressi dalla Giuria Popolare hanno premiato per la categoria Libri l’opera Lo spazio non è neutro scritta da Ilaria Crippi (Tamu Edizioni), mentre, tra le inchieste giornalistiche valutate dalla Giuria internazionale, la menzione speciale è stata riconosciuta all’opera A Toxic Legacy: What America Left Behind in Afghanistan di Lynzy Billing, pubblicata da Undark.

Anche quest’anno, i premi assegnati alle vincitrici e alle menzioni speciali sono i LibriBianchi, “espressione artistica di una ricerca personale ispirata all’oggetto libro che si sviluppa da oltre vent’anni per sancire il binomio libro/cultura come sinonimo di civiltà”. Gli artisti sono Lorenzo Perrone e Simona Vanzetto, che hanno realizzato i libri dedicati a questa edizione del Premio Inge Feltrinelli: il soggetto “Gira il mondo gira” per la categoria Libri; “Il mondo offeso” per la categoria Inchieste e reportage; “La lettura ti porta in alto” per la categorie Libri Kids.

Sono intervenuti nel corso della serata (moderata dal Direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Massimiliano Tarantino e dalla scrittrice Widad Tamimi.) il Presidente Carlo Feltrinelli, l’Amministratrice Delegata del Gruppo Feltrinelli Alessandra Carra, la Presidente del Museo dei Bambini di Milano (MUBA) Cinzia Cattoni, la giornalista e scrittrice Marta Perego, Viviana Daloiso e Antonella Mariani di Avvenire, Francesca Milano di Chora Media.