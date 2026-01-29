I finalisti del Premio letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima 2026

A contendersi la vittoria del Premio Kihlgren Opera Prima saranno gli esordienti Giacomo Ceccarelli, Linda Farata e Giuliana Salvi – I particolari
Il Premio letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano 2026 ha annunciato i tre finalisti della 27esima edizione, scelti al termine di un percorso curato dalla giuria di selezione.
Tre opere prime di narrativa italiana “che si sono distinte per qualità letteraria, originalità e forza narrativa”, conquistando il favore della giuria selezionatrice.
A contendersi la vittoria finale saranno Giacomo Ceccarelli (Cornacchie, Feltrinelli), Linda Farata (Quell’amore lì, Bompiani) e Giuliana Salvi (Clementina, Einaudi).
Promosso dall’Associazione Amici di Edoardo ETS, il Premio Kihlgren si conferma un progetto “che continua a mettere al centro la scoperta di nuove voci della narrativa italiana e il ruolo attivo dei giovani lettori”.
Il Premio entra ora nella sua fase più partecipata, con la lettura e la votazione dei tre finalisti da parte delle varie giurie, con il coinvolgimento di oltre 600 giurati in tutta Italia.
Inoltre, nel mese di maggio sono previsti tre incontri pubblici con gli autori finalisti presso il Barrio’s di Milano, storico centro di aggregazione culturale e giovanile, sostenuto dall’Associazione Amici di Edoardo ETS.
Il libro vincitore sarà proclamato nel mese di giugno nel corso dell’evento conclusivo.
