Al Premio Strega 2023 la vittoria di Ada D’Adamo

Al Ninfeo di Villa Giulia va in scena la notte della (sorprendente) finalissima del Premio Strega 2023. Una notte destinata a restare nella storia del premio (non solo per la presenza, per la prima volta, di quattro autrici su cinque in cinquina).

La vittoria, e si tratta di una tripletta, considerando che l’autrice in questione ha vinto anche il Premio Strega Giovani 2023 e lo Strega Off, va a infatti ad Ada D’Adamo, autrice di un memoir straziante, Come d’aria (Elliot), con con 185 voti. D’Adamo, lo ricordiamo, è venuta a mancare lo scorso 31 marzo, a soli 55 anni, dopo una malattia.

Siamo a Roma, nella sede che dal 1953 ospita l’atto conclusivo del più ambito (e discusso) riconoscimento letterario italiano, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega.

Anche quest’anno a condurre la diretta televisiva su Rai3 è Geppi Cucciari (già si parla, sui social, dell’intervista al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano…).

Dietro alla vincitrice troviamo, nell’ordine, con 170 voti Rosella Postorino, autrice per Feltrinelli di Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), libro presentato da Nicola Lagioia, e che a lungo è stata considerata la favorita per la vittoria finale.

Al terzo posto Andrea Canobbio, autore di La traversata notturna (La nave di Teseo) ed editor di Einaudi, con 75 voti.

Quarto posto per Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), che ottiene 72 voti.

Quinta posizione per Romana Petri, autrice di Rubare la notte (Mondadori), con 59 voti.

Ricordiamo che il Premio Strega è assegnato da una giuria composta da 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungono 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti Italiani di Cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma, per un totale di ben 660 aventi diritto. Ma ha votato l’85% degli aventi diritto.