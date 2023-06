Ecco la cinquina del Premio Strega 2023

All’indomani della vittoria da parte di Come d’aria di Ada D’Adamo (autrice venuta a mancare lo scorso 31 marzo, a soli 55 anni, dopo una malattia) della decima edizione del Premio Strega Giovani 2023, al Teatro Romano di Benevento è in programma, sotto la minaccia della pioggia, la semifinale del Premio Strega 2023, al termine della quale si può conoscere l’ambita cinquina del riconoscimento letterario italiano più discusso.

Da 12, dunque, i libri in gara diventano 5, in vista della finalissima in programma a Roma, al Ninfeo di Villa Giulia, giovedì 6 luglio.

A giocarsi la finalissima saranno:

-Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia: 217 voti;

-Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli: 199 voti;

-Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni: 183 voti;

-Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy 175 voti;

-Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti: 167 voti;

E veniamo ai libri che restano fuori dalla finale, in ordine di arrivo:

-Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri: 158 voti;

-Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli: 145 voti;

-Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi: 136 voti;

-Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero: 135 voti;

-Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi: 117 voti;

-Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), presentato da Leonardo Colombati: 89 voti;

-Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci: 67 voti;

Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 596 votanti su 660 (pari al 90,3% degli aventi diritto): a quelli dei 400 Amici della domenica si aggiungono come di consueto 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti italiani di cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

La cinquina dell’edizione 2023 incontrerà il pubblico in 16 tappe in tutta Italia, di cui una all’estero presso un Istituto Italiano di Cultura, il 20 giugno a Berlino.

Le tappe dello Strega Tour, di Napoli, Benevento, Firenze, Modena, Salò, Parma e Rimini saranno seguite dal camper di Ticket to Read, che realizzerà una nuova serie podcast a cura di Margherita Schirmacher ed Enrico Orlandi per raccontare il viaggio dei finalisti (un progetto in collaborazione con Chausson Italia).