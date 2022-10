PromoComix: una nuova opportunità per gli editori specializzati in fumetti

L’obiettivo? Offrire agli editori specializzati in fumetti una struttura dedicata alla promozione dei loro prodotti su tutti i canali di vendita. Nasce PromoComix, una società tra Manicomix Holding S.S., principale gruppo indipendente che si occupa di promuovere e distribuire fumetti nei punti vendita specializzati, ed Emme Promozione S.r.l. – I particolari sull’accordo

Il mercato dei fumetti (e dei manga) negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita, in Italia e non solo. A questo proposito, arriva una novità importante: nasce infatti PromoComix, una società tra Manicomix Holding S.S., principale gruppo indipendente che si occupa di promuovere e distribuire fumetti nei punti vendita specializzati, ed Emme Promozione S.r.l., società di consulenza e promozione editoriale di Emmelibri – Gruppo Messaggerie.

Come si spiega nella nota, l’attività di Promocomix ha come obiettivo quello di offrire agli editori specializzati in fumetti una struttura dedicata alla promozione dei loro prodotti su tutti i canali di vendita. “Punto di forza della struttura sarà un team di grande esperienza nel settore fumetti e con una profonda conoscenza della cultura pop e delle tendenze associate”.

“Emme Promozione ha sempre creduto che il fumetto potesse avere nelle librerie il luogo ideale per la sua diffusione. La collaborazione con Manicomix, leader del prodotto, consentirà ad Emme Promozione una maggiore conoscenza dei ‘comix’ per far crescere la loro presenza nei punti vendita tradizionali”, afferma Claudio Fanzini, Presidente e Amministratore Delegato di Emme Promozione.

“In un mercato dove i confini tra i vari canali diventano giorno dopo giorno meno marcati, siamo sicuri che l’esperienza e il know-how che abbiamo accumulato possano risultare estremamente utili nel contesto promozionale. Emme Promozione, e per estensione tutto il gruppo Emmelibri, sono ovviamente il partner ideale per affrontare questa nuova sfida”, sostengono Massimo Cuter e Lorenzo Moretti, soci fondatori di Manicomix.