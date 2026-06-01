Ronzani Editore: la nuova collana “Lezioni”, all’insegna della saggistica d’autore, per festeggiare i primi 10 anni

“Dieci anni di storie, accuratezza e resistenza culturale”. Era il 2016 quando Ronzani Editore pubblicava il suo primo titolo, Sillabari veneti di Goffredo Parise. A distanza di un decennio, e con un catalogo che conta oltre 400 titoli pubblicati, la casa editrice di Vicenza celebra questo traguardo “fedele al suo obiettivo originario: dare forma a un progetto di ‘varia‘ capace di riscoprire il valore dei libri ‘fatti come una volta’, stampati con cura e destinati a durare”.

Sotto la guida di Giuseppe Cantele, fondatore e direttore della casa editrice, del presidente Claudio Giulio Rizzato e Luisa Maistrello, condirettrice, la casa editrice – che attualmente si attesta su una produzione di circa 70 titoli l’anno distribuiti in oltre 25 collane e due marchi editoriali (Ronzani Editore e Lietocolle) – festeggia l’anniversario con la nascita della nuova collana Lezioni, all’insegna della saggistica d’autore.

Giuseppe Cantele e Luisa Maistrello sottolineano: “Forse, questo che stiamo vivendo è tra i periodi storici più duri che l’editoria italiana si è trovata ad affrontare nella storia recente. Dieci anni fa, quando è nato il ‘progetto editoriale Ronzani’, avevamo in mente solo una cosa: fare libri importanti; importanti per i loro contenuti e per la loro forma. Volevamo restituire al libro la sua dignità, dimostrare che è possibile produrre libri ben fatti, che durano, e allo stesso tempo stare in un mercato che si espande rispetto alle nicchie. Ed è un progetto a cui non abbiamo rinunciato, nonostante, in questi dieci anni di attività, siamo arrivati a scontrarci con le incongruenze e le complessità del mondo editoriale. Ed è un progetto che porteremo avanti perché crediamo davvero che sia possibile fare la nostra rivoluzione culturale a partire dai libri“.

In questi anni il catalogo con opere come Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, oltre agli studi critici che hanno reso la casa editrice un riferimento per l’opera di Mario Rigoni Stern (dai volumi sul centenario e sulla saggistica ecologica fino alle analisi monografiche di Sergio Di Benedetto).

A queste pagine si affianca una linea di ricerca e narrativa istriano-balcanica, che vede tra i suoi protagonisti la produzione letteraria di Nelida Milani, Martin Muma di Ligio Zanini e l’autore thriller sloveno Tadej Golob, fino a estendersi all’Est europeo con i fratelli Strugatskij, Lunedì inizia sabato e La favola della Trojka.

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A questa produzione fa da contraltare la collana Storia e culture del libro dedicata a tipografia, grafica editoriale e storia dell’editoria, che spazia da capisaldi quali Teoria del type design di Gerard Unger e La forma del libro di Jan Tschichold, a volumi come Il libro italiano di Franco Riva, ai recenti studi su Morris Fuller Benton oltre a progetti unici come Olivetti – Storie da una collezione di Sergio Polano e Alessandro Santero, insignito della Menzione d’Onore al Premio Compasso d’Oro ADI 2026 (a questo proposito, è in uscita Olivetti. Nuove storie da una collezione a firma di Fiorella Bulegato e Alessandro Santero).

A questo si aggiunge la poesia contemporanea con le voci di Luciano Cecchinel e con il riconoscimento a Mauro Sambi, vincitore con la raccolta Cura della 71esima edizione del Premio LericiPea per estendersi alla saggistica ambientale con La foresta invisibile di Tony Rinaudo.

La nuova collana Lezioni è concepita “per offrire chiavi di lettura originali sui grandi interrogativi del nostro tempo attraverso saggi brevi di forte tensione etica”. La collana debutta con le prime quattro opere firmate da Mario Isnenghi (Non essere un porco. Guido Piovene e le code di paglia), Paolo Cendon (La qualità della vita. Tutelare i diritti dei più fragili), Francesco Jori (Sul giornalismo. Dall’informazione alla deformazione. Il caso Vannacci) e Lucio Montecchio (Grammatica degli alberi. Dalla foresta primordiale alle città del futuro).

Inoltre, Ronzani entro l’anno riporta in Italia il volume del maestro della tipografia Robert Bringhurst, oltre a un progetto fotografico sull’Altipiano, in cammino con Mario Rigoni Stern, con testi e foto di Loïc Seron. In arrivo, tra le altre cose, anche Ronen Steinke e la biografia di Fritz Bauer, il giudice ebreo tedesco che favorì la cattura di Adolf Eichmann.

L’anniversario si festeggerà sabato 13 giugno a partire dalle ore 16, presso la sede della casa editrice in via San Giovanni Bosco 11/2 a Dueville (Vicenza). Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a libri@ronzanieditore.it (fino a esaurimento posti).