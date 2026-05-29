Ecco la cinquina del Premio Campiello 2026

A Padova la cerimonia di selezione della cinquina della 64esima edizione del Premio Campiello. In cinquina Ermanno Cavazzoni, Marcello Fois, Valeria Parrella, Alcide Pierantozzi ed Elena Varvello. A Nadeesha Uyangoda il riconoscimento per l’opera prima – I particolari
L’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ha appena ospitato la cerimonia di selezione della cinquina della 64esima edizione del Premio Campiello, che entra dunque nel vivo.
La Giuria dei Letterati, composta da personalità del mondo letterario ed accademico e presieduta quest’anno da Roberto Cicutto, ha scelto pubblicamente i cinque romanzi (tra 560 libri iscritti), a cui verrà assegnato il Premio Campiello – Selezione Giuria dei Letterati.
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Ecco i 5 libri finalisti del Premio Campiello 2026
Sono stati 60 i libri valutati per la cinquina, e alla fine hanno prevalso (in ordine di votazione) Marcello Fois, autore di L’immensa distrazione (Einaudi), Ermanno Cavazzoni, autore di Storia di un’amicizia, con al centro il rapporto con Gianni Celati (Quodlibet – in dozzina allo Strega), Elena Varvello, con La vita sempre (Guanda), Valeria Parrella, autrice di La ragazzina (Feltrinelli) e Alcide Pierantozzi, autore di Lo sbilico (Einaudi – in corsa anche lui per il Premio Strega).
In cinquina, dunque, due libri Einaudi e due testi in corsa contemporaneamente allo Strega.
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La vincitrice del Campiello Opera Prima
Nel corso della Cerimonia di Selezione, la Giuria ha anche annunciato il libro vincitore del Premio Campiello Opera Prima: Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda (Einaudi), scrittrice italofona nata in Sri Lanka, già autrice del memoir L’unica persona nera nella stanza e del saggio Corpi che contano (editi da 66thand2nd).
La finale il 3 ottobre
Ricordiamo che il vincitore assoluto della 64esima edizione del Campiello verrà proclamato dalla “giuria dei 300 lettori” sabato 3 ottobre al Lido di Venezia sul palco del Palazzo del Cinema.
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