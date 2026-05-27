Michele Mari vince il Premio Strega Giovani 2026

In attesa di conoscere la cinquina (o sestina), a vincere il Premio Strega Giovani 2026 è Michele Mari. Sul podio anche Marco Vichi e Teresa Ciabatti. A votare, una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni – I particolari

Il 3 giugno, nella consueta cornice del Teatro Romano di Benevento, si conoscerà la cinquina (o più probabilmente la sestina – qui i nostri retroscena) del Premio Strega 2026.

Nell’attesa, a vincere il Premio Strega Giovani 2026 (riconoscimento giunto alla 13esima edizione) è Michele Mari, con il romanzo I convitati di pietra (Einaudi).

Quello di Mari, con 83 preferenze su un totale di 579 espresse, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 114 scuole secondarie di secondo grado distribuite in Italia e all’estero. Al secondo e terzo posto si sono classificati Marco Vichi, autore di Occhi di bambina (Guanda), con 74 voti, e Teresa Ciabatti, autrice di Donnaregina (Mondadori), con 65 voti. I tre libri ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega.

Il libro vincitore è stato annunciato nel corso dell’evento condotto da Loredana Lipperini, realizzato al PalaCep Pianacci con il patrocinio della Camera dei deputati e del Comune di Genova.

Il Premio Strega Giovani per la migliore recensione

Giuseppe La Boria, direttore regionale Liguria Piemonte di BPER Banca, ha consegnato il Premio Strega Giovani per la migliore recensione a Brando Mazzella, studente dell’ISS Cristofaro Mennella (Ischia). Il testo è stato selezionato tra oltre 300 elaborati, il vincitore riceverà un buono libri dal valore di 500€.

Ecco uno stralcio della recensione al libro I convitati di pietra: “La narrazione diventa metafora di una lotta darwiniana mascherata da rito borghese – una classe liceale che cristallizza il proprio legame non nel sentimento, ma in una “riffa della morte” – costruendo un sistema in cui l’Altro è ridotto a variabile economica e il tempo in un countdown verso un’accumulazione di capitale che nessuno potrà realmente abitare. L’opera si offre come una riflessione intensa sulla crisi dell’identità collettiva e sulla memoria come spazio di contesa spietata. Il significato profondo risiede nella constatazione che l’unico “tempo ritrovato” è quello di un’aula scolastica che continua a proiettare le sue ombre sul futuro”.

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Il Premio Leggiamoci 2026

È stato assegnato infine il Premio Leggiamoci 2026, il concorso nato sulla piattaforma Leggiamoci.it in cui studenti delle scuole secondarie superiori dai 13 ai 19 anni possono condividere la loro passione per la lettura e la scrittura. Leggiamoci.it è un progetto promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e il Centro per il libro e la lettura, partner BPER Banca, in collaborazione con Tirreno Power e il Festival 42 gradi, idee sostenibili della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro e sponsor tecnico SYGLA.

Premiata Anna Ricchieri del Liceo Ludovico Ariosto (Ferrara) per il racconto Patrick, lo ha annunciato Rossella Pace, Responsabile Scuole del Centro per il Libro e la Lettura. La vincitrice seguirà un corso di scrittura offerto da BPER Banca. Secondo classificato Alice Filippi del Liceo Giovenale Acina (Fossano) per il racconto Che storia è questa?. Terzi classificati, a pari merito, Sofia Gargano, con il racconto Dove cadono i fiori, del Liceo Giulio Cesare (Roma) e Gael Melia, con il racconto Terra, della secondaria di primo grado Bracciano. Una menzione speciale al racconto Rua Pinto di Jasmine Bianciardi I.S. Emilio Sereni (Cardito).

Il progetto Storie di Periferia – Riportare le periferie al centro della storia

Ospite dell’evento il rapper Guesan del collettivo Wild Bandana. Ha cantato su un suo brano inedito Case cartoni. La sua musica “è stata influenzata dal CEP, il quartiere in cui ha trascorso i primi anni della sua infanzia, e dall’incontro con la poesia di Giorgio Caproni“.

L’incontro è stato anche l’occasione per raccontare la seconda edizione del progetto della Fondazione Bellonci Storie di Periferia. Riportare le periferie al centro della storia, realizzato con il sostegno di Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, con la collaborazione speciale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Periferie.

In questa seconda annualità il progetto ha raggiunto Genova Prà coinvolgendo sessanta studenti degli Istituti Bergese e Lanfranconi in un percorso ospitato dalla Biblioteca Benzi. Insieme alle tutor, Viola Lo Moro e Alma Spina, entrambe poete, ragazze e ragazzi hanno esplorato le diverse forme della scrittura, dal racconto alla poesia, fino alla metrica delle barre rap, confrontandosi con ospiti d’eccezione come Daria Bignardi, Carmen Gallo e Murubutu. Nei territori di Caivano (Napoli) e Tor Bella Monaca (Roma), per il secondo anno il lavoro si è concentrato invece sull’esplorazione dello spazio scenico, del corpo e della relazione tra movimento e scrittura, trasformando questa esperienza in pratica narrativa.

I laboratori si sono tenuti al Teatro Comunale Beppe Vessicchio di Cardito insieme allo scrittore Massimiliano Virgilio e al Teatro di Tor Bella Monaca con le scrittrici e sceneggiatrici Elisa Casseri e Carlotta Corradi, coinvolgendo le scuole del territorio. Tra gli ospiti intervenuti nel corso del progetto, il drammaturgo, attore e regista Fausto Paravidino, l’attrice Miriam Candurro e lo scrittore Lorenzo Pavolini.

Fotografia header: Michele Mari (GettyEditorial 18-08-2021)