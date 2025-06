Saggi in libreria: Einaudi indaga le “Culture digitali”

Da sessantacinque anni la Piccola Biblioteca Einaudi ospita libri di studio, didattica e ricerca. Da sempre, per ricondurre ogni titolo alla materia o alla disciplina di cui tratta, i libri della PBE sono contrassegnati da otto colori: il giallo per la filosofia, il verde scuro per la storia, il rosso per la sociologia e le scienze umane, il verde chiaro per gli studi letterari, il nero per le arti, il blu per la scienza, l’arancione per l’area psicologica, e il viola per l’antropologia e gli studi religiosi.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Oggi, come spiega la stessa casa editrice di via Biancamano in una nota, “in un tempo segnato da trasformazioni significative sia nella società che nella ricerca”, la Piccola Biblioteca Einaudi apre una nuova sezione tematica “interamente dedicata al mondo digitale e alle sue molteplici implicazioni”. Ospiterà “saggi e studi su intelligenza artificiale, internet, social media, capitalismo delle piattaforme e il mondo digitale in tutte le sue sfumature e implicazioni, dagli aspetti tecnici agli impatti sociali, politici e culturali”.

La sezione si chiamerà “Culture digitali” e sarà indicata con un particolare Pantone metallizzato che renderà i volumi immediatamente riconoscibili all’interno della “galassia PBE”.

I primi due volumi di quest’area sono Le macchine del linguaggio di Alfio Ferrara, una disamina del funzionamento delle IA e di quale potere trasformativo racchiudano per la nostra vita intellettuale, e L’occhio sintetico di Fred Ritchin, sulla trasformazione della fotografia nell’era dell’intelligenza artificiale. Entrambi saranno in libreria dall’8 luglio.