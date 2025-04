Al Salone del Libro di Torino Carrère racconta “Portnoy” di Roth

Come abbiamo raccontato, è in arrivo il 16 maggio per Adelphi la nuova edizione (con tanto di nuovo titolo) di Portnoy di Philip Roth (1933-2018). Inizia così la ripubblicazione delle opere del discusso scrittore americano da parte della casa editrice oggi guidata da Roberto Colajanni, nipote di Roberto Calasso.

Per l’occasione, venerdì 16 maggio, alle 18:30, l’Auditorium del Salone Internazionale del libro di Torino ospiterà l’incontro con Emmanuel Carrère, che parlerà di Roth e del suo libro con lo stesso Colajanni, con Matteo Codignola (curatore di questa edizione) e con Livia Manera.

Adelphi ha deciso di inizia la pubblicazione di tutte le opere di Roth proprio partendo da Portnoy (modificando il titolo originale, Portnoy’s Complain), “il libro (uscito nel 1969, ndr) che ha segnato la sua consacrazione (e sconsacrazione)“. E per la prima presentazione italiana, ha pensato di invitare “il suo autore più vicino a Roth, e in particolare – come lui stesso racconterà – a questo libro, diverso da ogni altro, così come dall’immagine che molti ne hanno”.