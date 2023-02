Novità per la Scuola Holden di Torino, che nel 2024 compirà 30 anni

Fondata nel 1994, il prossimo anno la Scuola Holden di Torino, co-ideata dallo scrittore Alessandro Baricco, festeggerà i suoi primi 30 anni. Un appuntamento significativo per la “scuola di storytelling” del capoluogo piemontese, parte del Gruppo Feltrinelli, e che dal 2013 ha sede nell’ex Caserma Cavalli dell’Arsenale militare, in piazza Borgo Dora.

In questi 30 anni, e soprattutto negli ultimi, molte cose sono cambiate (anche) nel mondo delle scuole di scrittura, e in generale nel settore della formazione. Le realtà protagoniste sono aumentate e il quadro nel post-pandemia si è fatto inevitabilmente più complesso.

Non a caso alla Holden in queste settimane si stanno studiando alcune novità in vista del nuovo biennio. A lavorarci, la scrittrice e sceneggiatrice Lorenza Ghinelli, appena nominata direttrice del corso biennale, dopo che Federica Manzon ha lasciato la Holden per la direzione editoriale della casa editrice Guanda (qui i particolari).

Ghinelli, riminese, nel 2003 ha conseguito il diploma in tecniche della narrazione proprio alla Holden, e da 12 anni collabora con la “sua” scuola in veste di docente (di recente per Academy): “Ho un legame inevitabilmente speciale con la Holden, dove ho studiato e con cui collaboro da tempo. Questo nuovo incarico è per me un’occasione importante, di cui sono grata, e al tempo stesso rappresenta una grande responsabilità”, racconta a ilLibraio.it.

Nel 2010 Lorenza Ghinelli ha esordito nella narrativa con il romanzo Il Divoratore (Newton Compton), pubblicando poi diversi libri, tra cui La colpa (protagonista al premio Strega) Almeno il cane è un tipo a posto (Rizzoli, vincitore del Premio Minerva), Tracce dal silenzio (Marsilio, finalista al Premio Scerbanenco) e La stirpe e il sangue (Bompiani). A lei chiediamo verso quali direzioni si muoverà nel suo nuovo incarico: “In questa fase stiamo progettando il nuovo biennio, ci saranno alcuni cambiamenti nella didattica, ma è presto per annunciarli. Stiamo riflettendo sui tempi che stiamo vivendo, del resto siamo immersi in un’epoca perturbante. Dopo quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, siamo convinti che il ruolo della Holden debba essere quello di rappresentare un’avanguardia. Ci interessa immaginare e costruire nuovi futuri possibili, a partire dal dialogo quotidiano con le nostre studentesse e i nostri studenti”.

Al centro, la presenza degli allievi nella sede di Borgo Dora: “Si tratta di una valore che, dopo i lockdown, abbiamo potuto riscoprire. La Holden deve celebrare l’incontro tra le persone“.

Dal canto suo, Martino Gozzi, scrittore (in libreria per Bompiani con Il libro della pioggia), traduttore e amministratore delegato della Scuola Holden, a ilLibraio.it spiega: “Sono molto felice che Lorenza abbia accettato l’invito a unirsi alla nostra squadra, non solo perché da anni sono tra i suoi lettori più fedeli, ma perché sono convinto che il suo spirito creativo, il suo calore e la sua sensibilità empatica siano caratteristiche imprescindibili per chiunque voglia fare scuola oggi”. E prosegue: “Lorenza arriva peraltro in un momento in cui stiamo ridisegnando le linee strutturali del nostro percorso biennale nato nel 1994. Tra un anno la Holden compirà trent’anni, ma è vero che non è mai rimasta ferma, non è mai stata la stessa: il cambiamento, la sperimentazione e la contaminazione tra le forme del racconto sono sempre stati alla base del nostro metodo. Ecco, sono certo che Lorenza ci consentirà di essere ancora più coraggiosi”.