Lavorare in casa editrice: guida a master, corsi e scuole

Tante ragazze e ragazzi sognano di lavorare nel mondo del libro. Per chi punta a entrare nello staff di una casa editrice l’offerta, tra master, corsi e scuole, si presenta ampia. Ecco una guida aggiornata per orientarsi

Sognate di lavorare in una casa editrice? Vi piacerebbe essere un’editor, un redattore, oppure vorreste occuparvi dell’area eventi o nell’ufficio diritti del vostro editore preferito? O, ancora, vi interessa la comunicazione dei libri, tra media cartacei e digitali e social? Siete affascinate dalla grafica dei volumi e dalla scelta delle copertine? Vorreste saperne di più del marketing editoriale, o di come funziona un’agenzia letteraria? Oppure preferireste approfondire l’aspetto industriale della stampa e del commercio dei libri, in cui entrano in gioco più aspetti, più realtà (non a caso si parla di “filiera“), e in cui il digitale gioca un ruolo crescente?

Le ragazze e i ragazzi che vorrebbero lavorare nel mondo dei libri sono tanti. E l’offerta formativa, tra master, storici o nati di recente (e che danno in molti casi l’opportunità di fare esperienze di stage nelle aziende), scuole, corsi e workshop, è ampia e in crescita. Non è dunque facile orientarsi. Per chi si sta chiedendo quale sia la strada migliore da scegliere per entrare a far parte dello staff di una casa editrice, abbiamo pensato a una guida, che non ha la pretesa di essere esaustiva, e che proponiamo di seguito.

Va detto che non è solo alto il numero di persone che sperano di fare dei libri un lavoro, segno che l’editoria libraria conserva un fascino costante, di generazione in generazione. Proprio a proposito di generazioni, l’ascesa di #Booktok, di cui inevitabilmente molto si parla, conferma la grande passione dei più giovani per la lettura. Un dato che fa certamente ben sperare per il futuro del settore. Al tempo stesso, però, le problematiche non mancano, come racconta una recente inchiesta della rivista specializzata Publishers Weekly (“Is the Publishing Industry Broken?“), che si concentra sull’editoria Usa, tra stipendi spesso bassi, difficoltà per le nuove leve di scalare posizioni nell’organico aziendale e carichi di lavoro giudicati a volte eccessivi. Un dibattito che si inserisce ovviamente in quello più ampio sul lavoro, che riguarda praticamente ogni settore industriale, che si è sviluppato con la pandemia e sta proseguendo, anche in Europa.

Ma ora entriamo nel vivo della nostra guida, con l’auspicio che possa essere d’aiuto alle protagoniste e ai protagonisti dell’editoria di domani:

MASTER:

MILANO:

Due percorsi unici in Italia, nati dalla collaborazione tra Università Cattolica, professionisti e aziende, per una formazione completa e un inserimento lavorativo in un settore in continuo divenire: il Master in Professione editoria cartacea e digitale (a.a. 2022/2023) è l’unico master di II livello in editoria in Italia: un percorso, nato nel 2006 dalla collaborazione tra l’Università Cattolica e la Scuola di Editoria Piamarta, pensato per ideare e realizzare libri, ebook e contenuti digitali. Fornisce 60 cfu, pari a 39 ore di lezione frontale dedicate alla storia e alla sociologia dell’editoria contemporanea, 629 ore di laboratori con professionisti e 420 ore di stage a progetto presso aziende del settore. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì (9-14). La data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alle prove di selezione è fissata al 10 ottobre 2022. Le prove di selezione si tengono in due giornate, una per la prova scritta in presenza (giovedì 13 ottobre 2022) e una per i colloqui a distanza (lunedì 17 ottobre).

Il Master BookTelling. Comunicare e vendere contenuti editoriali (a.a. 2022/2023) è invece dedicato a chi vuole promuovere e vendere libri e contenuti, tra librerie ed eventi, web, social, podcast, video & comics. Il Master prevede lezioni teoriche, laboratori pratici, testimonianze e focus di ospiti, organizzati in moduli di contenuto. Le lezioni sisvolgono dal lunedì al venerdì (14:30-18:30). La data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alle prove di selezione è fissata al 1 novembre 2022. Le prove di selezione si tengono in due giornate, una per la prova scritta in presenza (giovedì 3 novembre 2022) e una per i colloqui a distanza (lunedì 7 novembre).

Entrambi i Master, diretti da Edoardo Barbieri, Professore ordinario di Storia del libro e dell’Editoria della Cattolica, e progettati e coordinati da Paola Di Giampaolo, sono programmati da dicembre 2022 a novembre 2023 a Milano, a dicembre a distanza e poi, a partire da gennaio 2023, in presenza.

Su proposta dell’Università degli Studi di Milano, è stata attivata la 21esima edizione del Master in Editoria, in collaborazione con Associazione Italiana Editori e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Coordinatore del corso è Mauro Novelli, Professore Associato dell’Università degli Studi di Milano, mentre Elettra Capisani è responsabile del coordinamento didattico.

Il Master prevede 500 ore di attività didattica, di cui 200 ore di didattica frontale e 300 distribuite tra i laboratori specifici di ciascuna area e 3 workshop trasversali. A queste, si aggiungono 350 ore di studio e ricerca individuale. A chiusura della didattica d’aula è previsto uno stage di 480 ore, che potrà protrarsi fino alla chiusura del Master. Le lezioni hanno inizio il 15 novembre 2022 e terminano a maggio 2023, in presenza presso la sede della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in via Riccione 8, a Milano. Le ore di didattica sono distribuite su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Si prevedono alcune lezioni al sabato, trasferte e visite didattiche.

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Il prerequisito per potervi accedere è il conseguimento di una laurea triennale in ambito umanistico, economico, psicologico, sociologico, giuridico. La selezione prevede una prova scritta mercoledì 12 ottobre 2022; in seguito al superamento dei test scritti, previsto un colloquio orale e un test di accertamento delle competenze linguistiche.

MasterBook, il Master di specializzazione nei mestieri dell’editoria organizzato dallo Iulm di Milano, fornisce gli strumenti per accostarsi alla scrittura in modo professionale, per entrare nei meccanismi narrativi, cogliere sfumature e suggerire a romanzieri, poeti e saggisti la redazione migliore del loro testo. Sin dall’inizio del Master (il direttore scientifico del Master è il rettore Gianni Canova, mentre la coordinatrice didattica è Luciana Bianciardi) la classe diventa la redazione di una casa editrice e come tale opera su tre libri che verranno pubblicati e presentati al Salone del Libro di Torino.

La durata del master è di 5 mesi, a partire da gennaio 2023, con sede a Milano e nella formula part-time. Le iscrizioni terminano il 16 settembre 2022 e al completamento delle attività formative in aula, è prevista la possibilità di effettuare uno stage curricolare presso aziende del settore o di elaborare un project work specifico convenuto con il Coordinatore del Master.

A partire dall’esperienza del Gruppo Feltrinelli, arricchita dalle competenze della School of Management del Politecnico di Milano, il nuovo percorso sviluppa le competenze necessarie per gestire la trasformazione di un contenuto in un prodotto editoriale. Il percorso contempla delle opportunità di stage nell’ambito delle diversificate realtà che animano il Gruppo Feltrinelli e in altre aziende partner.

Il piano didattico dell’Executive program in Editoria e digital media prevede una frequenza part-time e comprende quattro linee di lavoro dialoganti tra loro e strutturate in modo da sviluppare in maniera equilibrata le dimensioni più teoriche e pratiche del lavoro culturale: Lezioni d’autore (in cui intervengono 8 maestri del settore), Workshop di Editoria e Digital Media, Project work (prevede un ciclo di assessment e di incontri con i referenti di casi studio virtuosi e dialoganti con le idee progettuali sviluppate) e Career Development (un approfondimento finale di 10 ore attraverso lo strumento del coaching circles). Della durata di 6 mesi e con un numero massimo di partecipanti fissato a 25, sarà possibile partecipare all’Executive Program dal 21 ottobre 2022.

PAVIA:

Il Master in editoria Professioni e prodotti dell’editoria promosso dal Collegio Santa Caterina con l’Università di Pavia, propone uno dei corsi di riferimento, per la qualità di docenti, esperti e testimonial; per l’apertura alle tecnologie digitali, senza dimenticare la formazione nell’editing; per l’esperienza di un volume interamente scritto e realizzato redazionalmente dai partecipanti al master.

Il master ha durata annuale ed è destinato a un massimo di venticinque partecipanti. Prevede lezioni teoriche, laboratori ed esercitazioni, incontri con personalità e professionisti del mondo dell’editoria e uno stage. Tra le materie dei corsi, mediazione editoriale, diritti d’autore, redazione ed editing, gestione dell’impresa editoriale, ufficio stampa, marketing, laboratori di impaginazione e informatica editoriale, ebook… Presto sarà disponibile il bando per il 2023-2024.

ROMA:

Il Master in Editoria, giornalismo e management culturale dell’Università La Sapienza di Roma è gestito dal Dipartimento di Lettere e culture moderne. Il Master fornisce le conoscenze, le tecniche e le abilità per lo sviluppo di competenze spendibili nel campo dell’editoria, del giornalismo e della progettazione culturali, divenute indispensabili per la formazione di figure professionali quali il redattore editoriale, l’addetto stampa, l’esperto di processi di comunicazione, l’operatore culturale.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi formativi, il Master (diretto da Chiara Faggiolani) ha intessuto collaborazioni e partnership con professionisti e con aziende, pubbliche e private, attivi nel campo dei media e dell’industria culturale che hanno dato il loro contributo alla docenza. Il nuovo bando sarà presto pubblicato.

Da ottobre 2022 a Roma (con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì) il nuovo Master biennale in Scrittura Creativa ideato dall’Accademia Molly Bloom. Il percorso formativo è progettato per coloro che desiderano sviluppare competenze di alto livello nella scrittura, applicandole ai campi della fiction (narrativa, poesia, sceneggiatura, canzone) e della non fiction (critica letteraria, reportage narrativo, giornalismo, corporate writing).

Le lezioni si svolgono da ottobre 2022 a giugno 2024, dal lunedì al venerdì presso la sede di via Flaminia 19, a Roma. Nei due anni di corso si partecipa a lezioni, laboratori ed eventi tenuti da un prestigioso corpo docenti (scrittori, registi, musicisti e giornalisti di fama nazionale e internazionale), che comprende, tra gli altri, Sandro Veronesi, Nadia Terranova, Alessandro Piperno, Pierluigi Battista, Saverio Costanzo, Camilla Baresani, Paolo Mieli, Paolo Giordano, Elena Stancanelli e Jhumpa Lahiri.

BOLOGNA:

Il Master universitario di I livello in Editoria cartacea e digitale è attivato su proposta del Dipartimento delle Arti e in collaborazione con il Centro Internazionale Umberto Eco e Fondazione Alma Mater. Obiettivo del Master è formare profili adeguati alle professioni del mondo dell’editoria, sia cartacea sia digitale. La specificità di questo Master è offrire agli studenti una formazione a tutto tondo, sulle varie competenze richieste dalla filiera editoriale, nei suoi diversi settori. La frequenza è a tempo pieno (mattina e pomeriggio) su 4 giorni a settimana. È “vivamente consigliata la conoscenza della lingua inglese”, che costituirà un elemento di rilievo nella valutazione delle candidature, e l’ammissione al Master è subordinata al superamento di un esame scritto e di un colloquio motivazionale.

Grazie alla sua durata biennale, il Master offre agli studenti l’occasione di uno stage lungo (che può andare dai 4 ai 6 mesi). I requisiti sono una laurea triennale o magistrale e il superamento di un test di ingresso. I posti disponibili sono 20.

VERONA:

Il Master in Editoria di primo livello organizzato dall’Università di Verona si propone di fornire conoscenze specifiche relative al mondo dell’editoria e della comunicazione tradizionale e digitale, considerando elementi storici, economici, tecnici e formali, tracciando possibili scenari nello sviluppo tecnologico, merceologico e di mercato. Il master si svolge a Verona dal 20 febbraio 2023 al 15 dicembre 2023, con lezioni il venerdì tutto il giorno (dalle 9 alle 18) e il sabato mattina (dalle 9 alle 13). La modalità didattica sarà mista: le lezioni a distanza si svolgono su piattaforma Zoom, dove verrà applicata la modalità sincrona e/o mista a seconda delle esigenze didattiche e dei singoli insegnamenti.

Alla fine del Master è prevista la presentazione di un progetto realizzato durante un laboratorio dedicato in cui, lavorando a gruppi, gli studenti simulano una reale situazione lavorativa e ricevono un giudizio finale che tiene conto sia dello sviluppo del progetto sia delle capacità di presentazione dello stesso. I posti disponibili sono 38 e per potervi accedere è necessario essere in possesso di una laurea triennale. Le iscrizioni si chiudono il 30 novembre 2022. A dirigere il Master è la professoressa Federica Formiga.

FIRENZE:

Il Master in Editoria cartacea e digitale dell’Università di Firenze ha l’obiettivo di formare professionisti esperti nel settore fornendo loro conoscenze e competenze che consentono di ricoprire i vari ruoli della filiera editoriale. Le lezioni del Master, con inizio a febbraio 2023 e della durata di 11 mesi con modalità didattica mista (in presenza e a distanza, in sincrono), si svolgono a settimane alterne.

È prevista una prova finale consiste nella presentazione di un elaborato o di un rapporto relativo all’attività formativa di tipo pratico e di tirocinio. Gli studenti del Master hanno l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio, finalizzato all’acquisizione di competenze editoriali specialistiche all’interno dei contesti lavorativi di riferimento. I posti disponibili sono 37, i requisiti sono il conseguimento di una laurea triennale o magistrale e le iscrizioni chiudono il 14 novembre 2022 alle ore 12.30. Le lezioni si svolgono a settimane alterne (con obbligo di frequenza del 70%) presso il dipartimento in Via Santa Reparata 93, a Firenze.

NAPOLI:

Dal 2019 è attivo SEMA: Mestieri della scrittura e dell’editoria dall’artigianato al digitale, un Master Universitario post-laurea che Lalineascritta realizza in collaborazione con UNISOB Università Suor Orsola Benincasa. Questa nuova edizione, giunta alla quinta, ha la durata complessiva di 1.500 ore, e prevede 300 ore di didattica on line e 100 ore in presenza a Napoli presso le sedi de Lalineascritta e UNISOB. Il calendario degli incontri si articola in quattro/cinque incontri settimanali da gennaio 2023 ai primi del luglio 2023.

Le attività di stage/tirocinio (500 ore) si svolgono, preferibilmente, da luglio a dicembre 2023. Può presentare domanda chi è in possesso di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale. Le domande di ammissione devono essere presentate entro e non oltre il 20 novembre 2022 e nel caso in cui il numero dei candidati ecceda le 40 unità si provvede alla predisposizione di una graduatoria di merito.

SCUOLE E CORSI:

Uno dei due cardini storici della Didattica Holden, la Scuola fondata a Torino nel 1994 da Alessandro Baricco, è Original, il master biennale in tecniche di narrazione in cui imparare a fare della narrazione il proprio mestiere (della direzione didattica si occupa la scrittrice ed editor Federica Manzon). Quest’anno, la maestra di Drama sarà Francesca Marciano, il maestro di Scrivere sarà Paolo Giordano, quello di story design Bruno Bertelli, quello di International Eshkol Nevo e quello di Cinema Lucio Pellegrini. Alla fine dei due anni si ha la possibilità di presentare i propri progetti in una giornata di incontro con il mondo dei professionisti dei vari settori.

L’altro pilastro della Scuola è Academy (Annalisa Ambrosio è la direttrice didattica), una laurea triennale, il primo corso di laurea in scrittura in Italia: dura tre anni e comprende circa cinquecento ore di lezione e una decina di esami all’anno e ha il valore di una laurea triennale in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. I maestri e le maestre del dipartimento di scrittura di quest’anno sono Andrea Tarabbia, Ilaria Rossetti, Davide Longo e Raffaele Riba. Le classi di Academy sono di circa venti persone e le lezioni sono spesso laboratoriali, motivo per cui la presenza è obbligatoria per almeno il 70% del tempo.

Per iscriversi a Original e Academy bisogna avere tra i 18 e i 30 anni e superare una prova di ammissione (le prove si tengono nella stessa giornata, così nel dubbio si possono anche fare entrambe).

Over 30 (le lezioni cominciano in autunno o in primavera, e durano in tutto otto weekend), è invece la scuola per chi, nella vita, è diventato adulto seguendo altre strade: otto weekend molto intensi, nell’arco di una stagione, per dedicarsi a quello che magari si vuol fare da una vita: scrivere, scrivere, e ancora scrivere. Tra i docenti, tra gli altri, Marco Missiroli, Loredana Lipperini, Silvia Schiavo e Giuseppe Culicchia.

Nell’area General Store è possibile trovare invece percorsi più brevi da seguire a Torino, in giro per l’Italia oppure in rete, divisi per temi: Scrivere, Cinema & Sceneggiatura, Storytelling, Holden Pro e International.

Belleville è una scuola di scrittura, da settembre 2020 diretta da Francesca Cristoffanini, che propone corsi e laboratori sulle tecniche della narrazione, il giornalismo e l’editoria. La scuola propone un corso annuale di 300 ore (da novembre 2022 a luglio 2023, dal lunedì al venerdì) sulle tecniche della narrazione, aperto a un massimo di 20 partecipanti. Ogni allievo ha la possibilità di lavorare a un proprio progetto (romanzo, raccolta di racconti, sceneggiatura) che, alla fine dell’anno viene, presentato a editori e agenti letterari. Le lezioni si tengono nella sede di Belleville in via Carlo Poerio 29, a Milano.



Tra i corsi principali troviamo Scrivere di notte, con Marco Balzano, che si tiene due volte l’anno, a febbraio e a ottobre, I mestieri del libro , con Giulia Caminito, Isabella Di Nolfo e Stefano Izzo, è il corso serale dedicato alle professioni dell’editoria e Scrivere per ragazzi, con Sara Marconi, un corso che racconta la letteratura per ragazzi dal punto di vista di chi la fa, pensato per chi vuole scrivere e muoversi dentro le storie con maggiore consapevolezza. Open Day in programma dal 19 al 24 settembre 2022, in presenza e online.



Sul sito della Scuola è possibile inoltre acquistare videolezioni tematiche, abbonamenti e i libri di Belleville, nonché usufruire di servizi di lettura, valutazione e editing online di manoscritti inediti.

Dall’aprile 2017 TYPEE è la comunità di lettura e scrittura online della Scuola Belleville, nata con l’intento di scoprire talenti fra gli aspiranti scrittori che pubblicano racconti e poesie sulla piattaforma.



La Scuola, diretta dall’editore Marco Cassini, prevede due corsi: quello biennale Scrivere un libro, con lezioni online, laboratori, letture consigliate e sessioni di revisione e di editing da ottobre 2022 a marzo 2024, a cura di Carola Susani, Cristina Venneri, Francesco Pacifico e Veronica Pacini, diciotto mesi per trasformare un romanzo, una raccolta di racconti o un testo di non fiction in realtà sotto la guida di scrittori e professionisti dell’editoria italiana; Il lavoro editoriale, dall’11 marzo al 7 luglio 2023, che prevede una parte della proposta didattica online – ampliata, arricchita con la partecipazione di docenti e ospiti collegati da tutta Italia – e una parte di lezioni in aula (concentrate in un fine settimana al mese e in altri momenti specifici e preventivamente concordati, per permettere a chi non vive a Roma di frequentare il master senza doversi trasferire). La Scuola, inoltre, organizza ogni anno workshop e corsi brevi che durano pochi giorni o alcuni mesi, su scrittura ed editoria.

Oblique Studio di Leonardo G. Luccone, scrittore, editor, traduttore e agente, mette a disposizione le competenze nell’offrire consulenze e servizi per l’editoria libraria e periodica, e per tutti i settori e i media della comunicazione. Si rivolge a case editrici, scrittori, aziende, professionisti.

I corsi di Oblique hanno una caratteristica e una missione: fornire agli allievi strumenti professionali per poter lavorare e pianificare un proprio percorso di miglioramento e crescita. I corsi classici sono il Corso principe per redattori editoriali (online, ottobre 2022 – gennaio 2023) strutturato in tre mesi di intensa didattica frontale, un mese per progetti e approfondimenti specifici e mille ore di impegno individuale; il Corso in correzione di bozze (on line, gennaio 2023 – febbraio 2023) articolato in 21 ore di didattica frontale, simulazioni ed esercitazioni, con le lezioni tenute da Luccone e Elvira Grassi; il Corso di Traduzione letteraria dall’inglese (on line, febbraio 2023 – marzo 2023), con i docenti che sono traduttori di prestigio (ciascuno di loro sviscererà alcune pagine di un lavoro fatto o in preparazione e spiegherà il tipo di approccio al testo).

Diretto dallo scrittore Giacomo Papi, il Laboratorio Formentini, che ha sede nel quartiere di Brera, nei locali del complesso della ex Canonica della Chiesa di San Carpoforo, propone corsi in cui si impara a leggere, scrivere e raccontare, vedere, disegnare e immaginare, e decidere dove pubblicare e come comunicare.

Il laboratorio Come si inventa un libro (editoria) è rivolto non solo a chi cerca di orientarsi in vista di un possibile lavoro in ambito editoriale, ma anche a chi ha scritto un libro e vorrebbe capire come pubblicarlo e promuoverlo al meglio. I tre moduli previsti sono stati ideati con Il Saggiatore e sono coordinati da Alice Farina, responsabile comunicazione e marketing della casa editrice.

Il laboratorio Come si inventa un libro (scrittura), sempre diviso in tre moduli, parte dalla lettura e dall’instant writing per creare abitudine alla scrittura, sbloccare chi scrive e aiutarlo a trovare una voce e a strutturare un progetto letterario complesso.



Come si usano le immagini (grafica) è un percorso in tre moduli separati e distinti per scoprire il mestiere di grafico editoriale, dalla realizzazione di piccoli progetti all’ideazione di un libro in tutte le sue parti, fino alla progettazione di un prodotto seriale, come una collana o una rivista.



È il 1998 quando Cosimo Lupo e Vito Longo aprono a Milano il primo laboratorio di linguaggi. Nell’aprile 2004 trovano un nome, Mohole e una nuova sede in via Desiderio. Il Corso Accademico Scrittura e Storytelling ha lo scopo di formare professionisti e professioniste della scrittura, per l’editoria, l’advertising e i nuovi media. Prevede 2 anni accademici e 1 anno di specializzazione, con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì. L’anno accademico 2022/2023 inizia il 17 ottobre, le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti: per diventare studenti Mohole non sono necessari prerequisiti, ma bisogna sostenere un colloquio conoscitivo.

Il corso di formazione professionale per Redattore Editoriale, ha l’obiettivo di formare conoscenze e competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro editoriale, coerenti con le richieste del mercato del lavoro. I requisiti sono un titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 300 ore di lezioni d’aula, comprensive di attività teoriche e attività pratiche e 300 ore di stage aziendale. L’attività d’aula inizierà lunedì 14 novembre 2022 e le lezioni si svolgeranno dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. La frequenza al corso è obbligatoria e le lezioni si svolgeranno presso la Cooperativa Scuola Lavoro, in via di Peretola, 86, Firenze (zona Firenze Nord/Peretola).

Un mercoledì da leoni è il nuovo corso annuale di narrazioni che si tiene tutti i mercoledì, tranne festivi, dalle 18 alle 20 da ottobre a circa metà giugno, presso la sede della Scuola a Cagliari. Il corso ha una durata complessiva di 70 ore, con inizio previsto il 5 ottobre 2022 e termine il 15 giugno. La consegna dei diplomi e di una copia della raccolta di racconti, e la presentazione dei propri elaborati avviene a settembre, dopo un’estate di lavoro sui testi. Eventuali idee ritenute valide sono proposte all’Agenzia Letteraria Kalama per la rappresentanza. L’accesso è riservato a un minimo di 10 e a un massimo di 20 iscritti. Il corso è tenuto da Ciro Auriemma, Renato Troffa, Teresa Porcella, Daniele Pinna e vede l’intervento di altri esponenti del mondo dell’editoria nazionale.

Dal 2001 in modo continuativo l’Agenzia Letteraria Herzog ha organizzato in diverse città italiane oltre 230 corsi, che hanno dato la possibilità a molti corsisti di trasformare una loro passione in un’occupazione stabile nel mondo delle case editrici e della comunicazione. I corsi sono tenuti da professionisti del mondo editoriale e della comunicazione: correttori di bozze, traduttori letterari, addetti stampa e professionisti della comunicazione social. Herzog per il nuovo anno accademico avvia diversi corsi sull’editoria, tra i quali Il lavoro del correttore di bozze e dell’editor (dal 20 ottobre 2022), Grammatica e punteggiatura in editoria (dal 22 settembre 2022) e Progettare un podcast. Lo storytelling attraverso la scrittura e la voce (dall’11 novembre 2022). I corsi sono rivolti a tutti e a numero chiuso, fruibili da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) attraverso la piattaforma GoToTraining.

Da oltre trent’anni la casa editrice Lindau propone una serie di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento, pensati per chi voglia ricevere una preparazione editoriale di base o, già operando all’interno della professione, intenda approfondire le proprie conoscenze. Il corso da sempre più replicato è quello dedicato alla formazione del redattore editoriale, una delle figure professionali più importante di tutto il ciclo di produzione del libro. Le lezioni iniziano il 1° dicembre e sono pianificate nell’arco di 18 settimane (primo modulo, formazione di base, fruibile online attraverso le piattaforme WeSchool e Zoom) + 35 ore (secondo modulo, Desktop Publishing, si svolge a Torino in presenza).

Tradurre la letteratura è un corso di perfezionamento in traduzione editoriale che nei suoi venticinque anni di storia ha accolto più di 600 allievi. Il corso rientra fra le diverse attività di alta formazione organizzate dalla Fondazione Unicampus San Pellegrino. Il corso è rivolto a laureati di qualsiasi livello e in qualsiasi disciplina, e nelle quattordici settimane della durata si alternano laboratori di traduzione, lezioni di editoria e seminari tenuti da traduttori, redattori, editori. Il corso (a numero chiuso) parte da ottobre, il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 08:45 alle ore 13:15, erogato in modalità di telepresenza tramite la piattaforma Zoom.

Il laboratorio, rivolto a chi scrive, a chi vuole affinare la tecnica e a chi lavora o vorrebbe lavorare nel mondo dell’editoria, si svolge in 5 incontri da 2 ore ciascuno online e presso la sede della Scuola Omero in via Fonteiana 102, a Roma, è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti. Gli incontri iniziano il 31 ottobre, per la partecipazione non è richiesta alcuna particolare competenza tecnica e il corso è acquistabile online sul sito della Scuola di scrittura Omero.

E veniamo alla casa editrice romana Giulio Perrone: nel Corso di scrittura con Nadia Terranova si impara a riconoscere il nucleo incandescente di ogni narrazione e ad averne cura: dall’idea all’esito, ovvero da ciò che si identifica come ispirazione al lavoro di seconda stesura. A fine corso viene pubblicata un’antologia con i racconti di tutti i partecipanti. Il corso si svolgerà online di sabato dalle ore 10 alle ore 13, dall’8 ottobre 2022 al 14 gennaio 2023, con scadenza delle iscrizioni fissata il 7 ottobre 2022.

Il Corso di Editoria con Giulio Perrone Editore nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le basi per muoversi nel mondo dell’editoria e del libro, ma anche gli strumenti per costruire la propria professionalità. La nuova edizione del Corso di Editoria si svolge online su Zoom e si articola in 12 appuntamenti di 4 ore ciascuno, sempre di sabato mattina nella fascia oraria oraria 9-13. Gli incontri si svolgono dall’8 ottobre 2022 al 14 gennaio 2023, con scadenza delle iscrizioni fissata il 7 ottobre 2022.

Marcos Academy nasce dall’esperienza di quarant’anni di editoria e ventidue di corsi editoriali della casa editrice milanese Marcos y Marcos. Dopo cinque cicli di corsi online con quasi mille allievi, nel 2022 è prevista una nuova stagione con otto corsi monografici online, otto laboratori di approfondimento dal vivo e l’inaugurazione di un nuovo corso dedicato al lavoro in libreria. Ci si può iscrivere ai percorsi tematici suggeriti in qualunque momento dell’anno. Se, nel momento dell’iscrizione, uno o più corsi previsti si fossero già conclusi, si possono frequentare nel Ciclo successivo di Academy. Ogni anno si svolgono due cicli, uno tra settembre e gennaio, uno tra febbraio e maggio. Gli allievi iscritti al ciclo intero, partecipano a 10 ore di approfondimento per completare il percorso formativo.