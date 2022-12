La seconda edizione del Premio Campiello Junior: ecco le terzine finaliste

Ecco i libri finalisti della seconda edizione del Premio Campiello Junior, per la categoria 7-10 anni e 11-14 anni – I particolari

Si è tenuta la cerimonia di selezione dei libri finalisti della seconda edizione del Campiello Junior, il nuovo riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, la Fondazione Pirelli e Pirelli, che da quest’anno premia due diverse categorie: per opere italiane di narrativa e poesia scritte per bambini di 7-10 anni e per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

L’appuntamento è stato ospitato dall’Auditorium Headquarters Pirelli a Milano; la selezione dei libri finalisti è stata affidata alla Giuria del Premio, composta da esperti di letteratura per ragazzi e specialisti del settore: lo scrittore Roberto Piumini (Presidente di Giuria); Chiara Lagani, attrice e drammaturga; Martino Negri, docente di didattica della letteratura e letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Michela Possamai, docente presso l’Università IUSVE di Venezia, già membro della giuria Campiello Giovani; David Tolin, libraio e membro del direttivo di ALIR.

Entrano in finale, per la categoria 7-10 anni, Carlo Marconi con Poesie del Camminare (Lapis), Nicola Cinquetti con L’incredibile notte di Billy Bologna (Lapis) e Nadia Terranova con Il cortile delle sette fate (Guanda); per la categoria 11-14 anni: Ilaria Rigoli con A rifare il mondo (Bompiani) Davide Rigiani con Il Tullio e l’eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino (Minimum Fax) e Lilith Moscon con Bestiario Familiare (Topipittori).

Durante l’incontro, moderato da Giancarlo Leone, sono intervenuti anche Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto e Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli.

I veri protagonisti chiamati a scegliere i vincitori di questa seconda edizione del Premio Campiello Junior saranno ora – come per il concorso senior – i giovani lettori di tutta Italia: una giuria popolare composta da 240 ragazzi, suddivisi in due categorie di 120 ciascuna.

I vincitori, ai quali è riconosciuto un premio in denaro di 2000 euro, saranno annunciati a maggio 2023 e celebrati a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2023.

Ai ragazzi che faranno parte della giuria e a tutti i giovani appassionati di lettura, Pirelli con la sua Fondazione e il Premio Campiello daranno la possibilità di partecipare a una serie di iniziative dedicate al mondo del libro e dell’editoria per ragazzi, a cui parteciperanno anche gli autori dei libri finalisti.