Ecco perché Tamu Edizioni cambierà nome in Tangerin

La casa editrice Tamu Edizioni, che pubblica testi legati al Mediterraneo, Medio Oriente e altri sud, cambia il suo nome. Dalla primavera del 2026 si chiamerà Tangerin, come il mandarancio che, “nato da incroci e viaggi, portatore di storie che smontano identità fisse”, rappresenta la nuova veste del progetto, che amplia il suo sguardo verso nuove direzioni (tra cui quella dell’area balcanica) – I particolari

Fondata a Napoli nel 2020, Tamu edizioni si è distinta per pubblicazioni “che affrontano i temi posti dal pensiero transfemminista, postcoloniale ed ecologista come nodi centrali per comprendere la società di oggi“. I libri del suo catalogo, che comprende opere di narrativa e saggistica, si fanno spazio tra il Mediterraneo, Medio Oriente e altri sud. Il progetto, indipendente, nasce dall’esperienza dalla libreria omonima, aperta nell’autunno del 2018, sempre nel capoluogo campano.

La casa editrice, che compie 5 anni, annuncia una significativa: dalla pimavera del 2026 cambierà nome in Tangerin, come il mandarancio. “Una parola diversa per raccontarci, un nome nuovo per un progetto che evolve”.

Il nome è stato scelto per la particolare storia del mandarancio: di origine asiatiche ma percepito come tipicamente mediterraneo, il frutto è approdato sulle coste mediterranee attraverso le rotte dei mercanti arabi, genovesi, portoghesi e inglesi, per ripartire dal porto di Tangeri (da qui il nome inglese tangerine) e arrivare fino al Nord America.

L’identità “ibrida” del frutto, “nato da incroci e viaggi, portatore di storie che smontano identità fisse”, rappresenta quindi la nuova veste del progetto, un qualcosa che “si trasforma e si contamina“.

Il cambio di nome porta anche ad un ampliamento e a una rinnovazione del catalogo: la casa editrice si occuperà sempre del sud Italia e del Mediterraneo, ma dando spazio anche a nuove prospettive. Restando fedeli a testi che parlano di classe, migrazioni, ecologia, antirazzismo e linguaggi queer, si guarderà anche a nuove direzioni, una delle quali volgerà lo sguardo a sud/est, con la rivista R/est, “un viaggio polifonico e partecipato nell’area balcanica”, con l’intendo di raccontare nuove voci, intrecciando narrazioni, storia, attualità e cultura.

Nei prossimi mesi i libri usciranno con il doppio marchio Tamu Edizioni / Tangerin mentre, a partire dalla primavera del 2026, tutte le pubblicazioni porteranno solo il segno del mandarancio.