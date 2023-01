Editoria: nasce Tizian&Canali agenzia letteraria

Novità nel mondo delle agenzie letterarie, dove Cristina Tizian e Emanuela Canali hanno deciso di unire le forze per creare Tizian&Canali agenzia letteraria, realtà che punta a mettere insieme due competenze specifiche, quella dell’editor professionista, che aiuta l’autore a tirare fuori la propria idea e a far nascere il libro, e quella dell’agente, che porta lo stesso libro alla pubblicazione in Italia e all’estero attraverso la cessione dei diritti di traduzione e di trasposizione cinematografica, televisiva e audio.

Cristina Tizian è stata literary scout e editor di molte autrici e autori esordienti e ha lavorato in seguito per la collana 24/7 di Rizzoli, fino a fondare, nel 2012, la propria agenzia, Cristina Tizian Literary Editor and Agent. Dal canto suo Emanuela Canali ha mosso i primi passi alla Ubulibri, piccola casa editrice di teatro; è poi passata a lavorare alla ALI, l’Agenzia Letteraria Internazionale fondata da Erich Linder e, dopo un periodo all’Adelphi, è approdata in Mondadori.