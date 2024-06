Ecco i libri vincitori della 25esima edizione del Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima

Si è tenuta al Teatro Carcano di Milano la cerimonia di Premiazione della 25esima edizione del Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano, promossa dall’Associazione Amici di Edoardo e presentata dall’attrice Lella Costa, madrina del Premio.

La cerimonia, resa possibile dal supporto di Fondazione UBI Banca Commercio e Industria, ha visto vincitore dell’edizione 2024 Emanuele Firinu con Gli Scordati (Sperling&Kupfer).

Firinu è nato a Pinerolo nel 1998, ma è cresciuto in giro per l’Italia, trasferendosi frequentemente di città in città. Oggi vive a Milano, dove nel 2020 si è diplomato in Sceneggiatura presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Negli ultimi anni, ha collaborato alla sceneggiatura di un lungometraggio per Eliseo Entertainment e, dopo una breve esperienza come autore televisivo, attualmente lavora allo sviluppo di una serie tv per Banijay Studios Italy.

Mohamed Maalel con Baba (Accento Edizioni) si è posizionato al secondo posto, seguito da Arianna Montanari con Parole nascoste (Mondadori)

Rosella Milesi Saraval, Presidentessa dell’Associazione Amici di Edoardo ETS, ha commentato: “Anche quest’anno, che segna una data importante per il Premio Edoardo Kihlgren con l’anniversario dei suoi venticinque anni, siamo entusiasti e felici dei risultati ottenuti: sono stati tantissimi i giovani coinvolti, a dimostrazione del successo di un’iniziativa che continua a stimolare le nuove generazioni alla lettura e al senso critico. Vorrei esprimere i miei più sentiti complimenti ai tre finalisti di quest’anno: il vostro talento ci ricorda perché questo premio è così importante. Vi auguro di proseguire su questa strada e di ottenere sempre maggiori successi. E ancora, un ringraziamento speciale va a tutti gli insegnanti che, con dedizione e passione, hanno contribuito alla riuscita del progetto nelle scuole; alla Giuria d’Onore, il cui costante sostegno è per noi motivo di grande incoraggiamento; a Crédit Agricole Italia e alla famiglia Malvasi che ci hanno permesso, ancora una volta, di valorizzare altri due giovani talenti”.

Sophie Haydock con Le Fiamme (Salani) ha ricevuto il Premio Speciale Edoardo Kihlgren Opera Prima – Crédit Agricole Italia per una Letteratura Europea.

Dal canto suo, Monica Acito con Uvaspina ha vinto Premio Speciale Edoardo Kihlgren – Opera Prima Vincenzo Malvasi.

Le librerie associate a LIM – Librerie Indipendenti Milano – riserveranno nei propri negozi uno spazio destinato ai 3 libri finalisti e offriranno informazioni sul premio e le attività ad esso collegate.

Il Centro Barrio’s, teatro degli incontri tra gli autori finalisti e gli studenti, nasce nel 1997 grazie al sostegno economico dell’Associazione Amici di Edoardo ETS, al Comune di Milano che ha concesso lo spazio e all’esperienza di solidarietà di Don Gino Rigoldi, Presidente di Comunità Nuova. 315 giorni di apertura, 60.000 presenze, oltre 400 eventi proposti ogni anno: questi i numeri del Barrio’s, che si rivolge ai giovani ma non solo, offrendo attività artistiche, culturali, ricreative, educative e formative e promuovendo importanti iniziative di solidarietà volte all’integrazione sociale delle molte culture presenti nel quartiere.

Nel 2018 nata nell’ambito dell’Associazione Amici di Edoardo è la Bottega di Quartiere, costituita per avviare al lavoro giovani disoccupati, dopo averli formati in diversi tipologie di servizi: alla casa, alla persona, alle aziende.