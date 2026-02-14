30 anni di Pokémon: in arrivo la biografia manga ufficiale del loro creatore, Satoshi Tajiri

Guardando al passato, agli ultimi trent’anni, possiamo affermare che esiste un prima e un dopo il 27 febbraio 1996. Perché in quella data nascevano i Pokémon, creature simpatiche e tascabili (il nome deriva infatti dalla contrazione di Pocket Monster) che hanno cambiato il mondo videoludico, superando molti record in fatto di copie vendute.

Oggi non sono più solo un passatempo, bensì un media franchise con incassi esorbitanti in tutto il mondo, capace di dar vita a prodotti paralleli come libri, carte collezionabili, gadget, anime e trasposizioni cinematografiche (come Pokémon: Detective Pikachu).

Dietro questa creazione geniale e di successo si nasconde un nome, Satoshi Tajiri, che prima di diventare tra in più importanti game designer è stato uno studente con un singolare interesse per gli insetti.

E infatti proprio dall’osservazione e lo studio della natura, e grazie alla sua fantasia, Tajiri è riuscito a dar vita a mostriciattoli unici, con cui adulti e bambini si divertono da tre decenni.

Per celebrare al meglio questo importante anniversario, Edizioni BD & J-POP Manga portano in Italia (dal 10 febbraio) per la prima volta la biografia manga ufficiale del game designer: Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon. Il volume, realizzato da Hiroyuki Kikuta e Akira Tanaka, e con la postfazione di Shigeru Miyamoto (autore di cult come Super Mario, Donkey Kong e The Legend of Zelda), ripercorre la storia personale di Tajiri e i primi passi della sua carriera, fino alla creazione dei Pokémon e i progetti con Game Freak (software house fondata dallo stesso Tajiri insieme a Ken Sugimori).

In questo racconto, che unisce il personale al professionale, non mancano aneddoti e curiosità, foto e documenti d’epoca che testimoniano la “passione per cervi volanti e sale giochi”, ma anche come quell’intuizione si sia trasformata in un marchio famoso ovunque e in grado di far appassionare generazione dopo generazione.

E non a caso, proprio il 27 febbraio si celebra il Pokémon Day.