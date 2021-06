Addio a Tuono Pettinato, grande fumettista

È venuto a mancare, all’età di 45 anni, il fumettista toscano Tuono Pettinato (pseudonimo di Andrea Paggiaro).

L’ironia, il sarcasmo ma anche la delicatezza e la semplicità sono la cifra che ha caratterizzato la maggior parte dei suoi lavori: l’artista, apprezzato da molti del settore e non solo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue produzioni, dal Premio Satira nel 2011 al Boscarato al Treviso Comic Book Festival (sia nel 2010 sia nel 2014), passando per il Gran Guinigi come Miglior autore unico a Lucca Comics & Games 2014.

Oltre ad aver collaborato con varie case editrici italiane (sue le illustrazioni del libro di Chiara Gamberale, Qualcosa, edito da Longanesi), XL di Repubblica, Animals, Canicola e Mono, ha fondato insieme a Ratigher, Maicol&Mirco, Dr. Pira e LRNZ il collettivo Superamici. Non solo: ha anche collaborato con ilLibraio.it.

Strisce, graphic novel, fumetti, illustrazioni, vignette: Tuono Pettinato (il cui nome d’arte deriva da un’opera di Jorge Luis Borges) si è dedicato a molte storie originali, nonché a biografie di grandi personaggi della Storia: Galileo Galilei (Galileo! Un dialogo impossibile, con Nadia Ioli Pierazzini, Francesca Riccioni e Vittoria Balandi, per Felici Editore), Alan Turing (Enigma. La strana vita di Alan Turing, con Francesca Riccioni, per Rizzoli Lizard), Garibaldi (Garibaldi. Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovani menti, sempre per Rizzoli Lizard), Freddie Mercury (We are the champions, ancora Rizzoli Lizard) e Kurt Cobain (Nevermind, Rizzoli Lizard).

Tra tante delle sue opere degne di essere citate, ricordiamo Il magnifico lavativo (Topipittori), Non è mica la fine del mondo (Rizzoli Lizard) e Scheggia in Galleria (Coconino Press).

