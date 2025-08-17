“Favole di mezzanotte”, il nuovo libro di Lyon raccoglie 18 storie dell’orrore

18 racconti dell’orrore (consigliati dagli 8 anni), ispirati alle creature più oscure e ai luoghi più inquietanti dell’universo WGF. In arrivo “Favole di mezzanotte – Le più belle storie dell’orrore per chi è senza paura”, il nuovo libro illustrato di Lyon (tra i gamer e youtuber più seguiti) – I particolari

Voci che sussurrano tra le pareti di una casa abbandonata. specchi che riflettono l’immagine di qualcun altro, vendette antiche che si compiono e mostri che si nascondono nell’ombra.

Nel cuore della notte tutto cambia. Le ombre diventano più lunghe, i rumori più inquietanti. E le leggende… prendono vita. E chi meglio di Lyon, “esploratore dell’ignoto e narratore di misteri”, poteva raccogliere alcune delle più incredibili storie dell’orrore per chi è senza paura?

In uscita per Magazzini Salani Favole di mezzanotte – Le più belle storie dell’orrore per chi è senza paura, il nuovo libro ufficiale di Lyon, illustrato da Silvia Ballardini.

18 racconti dell’orrore (per bambine e bambini dagli 8 anni)

Spazio a 18 racconti dell’orrore (consigliati dagli 8 anni), ispirati alle creature più oscure e ai luoghi più inquietanti dell’universo WGF. Ogni racconto del libro è numerato, e ogni numero nasconde un segreto.

Bambini e bambine avrammo il coraggio di arrivare fino in fondo?

I libri di Lyon, uno dei gamer e youtuber più seguiti

Quando parliamo di Lyon parliamo di uno dei gamer e youtuber più seguiti. Appassionato di videogiochi, ama raccontare storie insieme alla compagna Anna e agli amici del team WGF, “un manipolo di eroi che, collegati dai loro pc, affrontano un bestiario fantastico e senza fine, peripezia dopo peripezia”. Con Magazzini Salani, non a caso, ha pubblicato diversi volumi, tra cui Le storie del mistero, Le storie del quartiere, Le storie da brivido, Diario della fine del mondo e Il libro dei mostri.