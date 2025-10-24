I fumetti sulle “montagne russe” (tra boom e lievi cali): dove va il mercato e come cambiano i lettori?

Negli ultimi sei anni, ovvero dal 2019 (prepandemico) a oggi, le vendite di fumetti nelle librerie fisiche, in quelle online e nei supermercati, sono triplicate, sia a copie sia a valore. Al tempo stesso, nei primi 9 mesi del 2025 si assiste a un calo per comics, graphic novel e manga, rispetto allo stesso periodo del 2024. Se ne parlerà in occasione di Lucca Comics, nell’incontro “I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori” – I particolari

Negli ultimi sei anni, ovvero dal 2019 prepandemico a oggi, le vendite di fumetti nelle librerie, online e nei supermercati sono triplicate sia a copie sia a valore, imponendo questo come il genere che ha avuto il maggior tasso di crescita nei canali trade.

Se nei primi nove mesi del 2019 si vendevano 2,14 milioni di copie di fumetti, per un valore di vendita di 20,1 milioni di euro, nel 2025 si è passati a 6,28 milioni di copie, pari a 59,5 milioni di euro di spesa del pubblico, in crescita rispettivamente del 193% a copie e del 196% a valore.

Dietro a questi numeri sintetici, ci sono andamenti annuali meno lineari con cambiamenti profondi nei comportamenti di lettura e di acquisto che attraversano sia i diversi cluster del mercato (manga, fumetti per ragazzi, graphic novel…), sia le dinamiche rispetto agli altri generi.

Ma nel 2025 le vendite di fumetti sono in calo…

Al tempo stesso, infatti, alla recente Buchmesse di Francoforte l’AIE ha presentato il Rapporto sullo stato dell’editoria: tra i dati, il calo delle vendite di fumetti (meno 5%) nei primi 9 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024.

Aspetti che saranno illustrati in occasione dell’incontro I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori, che si terrà il 29 ottobre a Lucca, in occasione del Lucca Comics & Games 2025.

L’incontro a Lucca Comics, con i dati aggiornati e le tendenze di mercato

L’incontro, a cura della Commissione Comics e Graphic Novels dell’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con Lucca Comics, si tiene il 29 ottobre alle ore 16 presso la Chiesetta dell’Agorà.

Dopo i saluti di Giovanni Russo, responsabile degli affari istituzionali di Lucca Crea, il responsabile dell’ufficio studi di AIE Giovanni Peresson illustrerà i numeri del settore e i cambiamenti nei comportamenti e nel numero e caratteristiche dei lettori di fumetti in Italia.

A seguire dibattito tra gli editori Claudia Bovini (Star Comics), Emanuele Di Giorgi (Tunué – AIE), Giovanni Mattioli (Sergio Bonelli Editore), Matteo Montanari (Panini Comics). Modera Luca Raffaelli.