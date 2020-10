In un libro le illustrazioni di Elisa Shori, aka Disegnetti Depressetti

Dalla pagina Instagram alle librerie: arrivano le illustrazioni di Elisa Shori, conosciuta sui social come Disegnetti Depressetti, nel volume “Fragile. Maneggiare con cura”, in cui racconta reazioni, momenti, situazioni ed emozioni della vita quotidiana – In esclusiva per ilLibraio.it, un’illustrazione inedita, ispirata alla vita degli adolescenti in questi difficili mesi

Tenere, romantiche, a volte ciniche e un po’ caustiche, ma sempre assolutamente ironiche e colorate: sono le illustrazioni di Elisa Shori, conosciuta sui social come Disegnetti Depressetti.

Dalla sua pagina Instagram, dove è seguita da più di 114mila follower, ora nasce un libro: Fragile. Maneggiare con cura (Vallardi), in cui racconta, attraverso le immagini, reazioni, momenti, situazioni ed emozioni della vita quotidiana.

Sognare viaggiare perdersi. Bloccarsi sentirsi soli amarsi. Un pomeriggio sul letto a guardare il soffitto masticando sogni. Una serata fredda in cui ci rifugiamo in un cinema e scopriamo il godimento magico della solitudine. Il silenzio involontario che ci chiude la gola quando incontriamo per la prima volta la nostra anima gemella. Ma anche il cuore trafitto da un commento crudele. Spesso quello che viviamo non ci piace, eppure è quella l’essenza che ci rende chi siamo.

In un intenso percorso narrativo, i disegni di Shori, illustratrice nata nel 1994, vicentina di nascita e londinese di adozione, viaggiano alla velocità della luce e arrivano dritti al cuore, facendoci sentire meno soli.

Per gentile concessione dell’autrice e della casa editrice, in esclusiva per ilLibraio.it, un’illustrazione inedita, che riprende i temi del libro, ispirata alla vita degli adolescenti in questi difficili mesi.