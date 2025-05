“Love Shall Not”: il primo photographic novel italiano (con Andrea Arru, Sofia Bulgarelli e Sofia Nicolini)

Un progetto ambizioso, quello della casa editrice Il Castoro, “che rappresenta un inedito editoriale e produttivo, e che ci ha visti coinvolti negli ultimi due anni”.

Si tratta del primo “photographic novel” italiano: Love Shall Not, un progetto in due libri “che intreccia in un unico linguaggio narrativo fotografia, fumetto, grafica, scrittura e recitazione, dando vita a un nuovo genere narrativo“.

Sceneggiato da due nomi significativi della letteratura italiana per ragazzi, Manlio Castagna e Marco Magnone, Love Shall Not si compone di due storie d’amore a specchio, che coinvolgono giovanissimi teen idol italiani, arrivati alla celebrità grazie al successo della serie teen Netflix, Di4ri: Andrea Arru e Sofia Nicolini. Arru, seguitissimo sui social, ha conquistato il pubblico anche grazie al suo ruolo di antagonista nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Il primo photographic novel – si spiega nella presentazione – “nasce da una riflessione seria e profonda sugli adolescenti di oggi e sui linguaggi che possono raggiungerli, entusiasmarli e catturarli”. Editrice Il Castoro, già impegnata nel genere dei graphic novel per ragazzi, compie quindi “un passaggio naturale, e al contempo cruciale”, che spinge a “ragionare in termini di prospettive future ed evoluzioni possibili di un genere di così forte attrattiva” per i ragazzi e le ragazze.

“Due libri che non hanno precedenti, nuovi a livello mondiale”

“Ci siamo chiesti se il graphic novel, questo linguaggio così efficace per la generazione visiva, potesse essere attualizzato in un linguaggio nuovo. Abbiamo immaginato un libro che comprendesse il linguaggio fotografico e cinematografico insieme, a cui i ragazzi sono abituati con le serie tv e Youtube, il lavoro grafico sulle immagini trattate digitalmente integrate da disegni, e il linguaggio del fumetto. Da lì non è stato più possibile tornare indietro”, sottolinea Renata Gorgani, direttrice editoriale e amministratrice delegata del Castoro. Che aggiunge: “Il risultato è questo: due libri che non hanno precedenti, nuovi a livello mondiale, tanto che sono già catturato l’attenzione di tantissimi paesi e sono già stati venduti in Spagna e in Polonia, ancora prima della loro pubblicazione. Con grande trepidazione siamo ora all’uscita di questo immenso lavoro durato due anni, che vede la luce in due libri”.

Le prime due uscite e la trama

Il primo libro, Love Shall Not – Farfalle, è in uscita in questi giorni e vede protagonista Andrea Arru insieme alla co-protagonista Sofia Bulgarelli ; il secondo, Love Shall Not – Iene, è previsto a settembre, e avrà protagonista Sofia Nicolini insieme a Lorenzo Minutillo.

La trama? Due storie d’amore, di due coppie diverse di ragazzi: si svolgono la stessa notte, alla stessa festa, in una splendida villa. Vins e India, Camila ed Ercole dovranno superare i numerosi ostacoli che quella notte mette sul loro cammino, per dare all’amore lo spazio che esige e che merita…

La produzione

Love Shall Not è frutto di un lungo processo di produzione, che ha visto diverse fasi di realizzazione: l’ideazione, la scrittura della sceneggiatura e dello storyboard, il lavoro artistico sulla parte grafica e fumetto, le cui tavole sono illustrate da Francesca Biscotti, e una vera e propria produzione cinematografica.

Il clou del progetto che è stato infatti il lavoro sul set, con il coinvolgimento di 80 persone tra cast artistico e tecnico: la produzione è avvenuta nella villa rinascimentale di Palazzo Gonzaga, a Volta Mantovana. Per una settimana, fotografi, assistenti alla regia, direttori di produzione e comparse, oltre ai protagonisti della storia, hanno animato il set, grazie anche al coinvolgimento dell’amministrazione comunale, capitanata dall’assessore alla cultura, Alberto Bertini.

Fotografia header: Sofia Bulgarelli, Andrea Arru e Sofia Nicolini (fotografie gentilmente concesse da Editrice Il Castoro)