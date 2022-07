“No sleep till Shengal”, a ottobre il nuovo libro di Zerocalcare

Dopo “Kobane Calling”, Zerocalcare punta ancora sul graphic journalism per raccontare le le discriminazioni che subisce la popolazione degli Ezidi nel Kurdistan. “No sleep till Shengal” è in uscita a ottobre, con una prima tiratura pari a ben 230mila copie…

No sleep till Shengal, il nuovo atteso libro di Zerocalcare, uscirà a ottobre con una prima tiratura pari a ben 230mila copie, come annunciato via social della casa editrice Bao Publishing.

In questi giorni il fumettista romano sta terminando le pagine del graphic novel. “Noi questa settimana mandiamo in stampa i risguardi e la copertina, ed entro fine mese anche gli interni (con i grigi di Alberto Madrigal) saranno affidati alla tipografia. Perché con così tanto anticipo rispetto alla data di uscita? Perché questo libro ha la singola tiratura iniziale più alta di un titolo BAO da quando esistiamo…”.

Dopo Kobane Calling, Zerocalcare punta ancora sul graphic journalism per raccontare le le discriminazioni che subisce la popolazione degli Ezidi nel Kurdistan.



Come ha spiegato ad Askanews lo stesso autore, “il nuovo lavoro è il racconto di un viaggio fatto a giugno dell’anno scorso nel Nord dell’Iraq a Shengal, dove ci sono gli Ezidi che non sono curdi anche se c’entrano molto per lingua e collocazione geografica ma hanno una specificità di una religione preislamica per la quale sono stati massacrati nel corso degli anni e in particoalre nel 2014 dall’Isis sono state uccise miglaia di persone e migliaia di donne e bambine sono state stuprate e rapite come schiave sessuali”,