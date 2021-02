Parliamo di uno dei gamer e youtuber più seguiti in Italia, Lyon che, dopo il bestseller Le storie del mistero, a febbraio torna in libreria con Le storie del quartiere (Magazzini Salani), una storia che prende spunto dalla sua più amata serie YouTube (il suo canale WhenGamersFail ha ormai superato i 3 milioni e mezzo di iscritti).

Da anni, insieme alla compagna Anna, Lyon porta sul web la sua passione per il mondo dei videogiochi ma, soprattutto, per le storie. Ad animare le pagine della sua nuova opera a fumetti è una compagnia al gran completo, composta da tutti i protagonisti delle sue storie, gli stessi che da anni sono apparsi a più riprese nelle sue serie di video.

All’interno de Le storie del quartiere, l’autore ci accompagna dunque nel suo mondo, fatto di personaggi bizzarri, sfide accanite e segreti da svelare.

La storia a fumetti si apre con una difficoltà da superare: Lyon e i suoi amici hanno perso tutti i soldi che avevano guadagnato e si ritrovano costretti a dormire in un sacco a pelo nel bel mezzo della foresta, in attesa di venir fuori da questa situazione. Quale sarà il modo migliore per tirare su un bel gruzzoletto? Una battaglia di yo-yo? Una gara di barzellette? Sono tutte ottime trovate, ma potrebbero non bastare. Stavolta ai ragazzi serviranno un piano geniale e una dose extra di coraggio, perché un misterioso sconosciuto li ha presi di mira. Chi si nasconde dietro la maschera? E perché ce l’ha tanto con loro?

L’avventura raccontata ne Le storie di quartiere potrebbe prendere quindi una piega pericolosa ma, per fortuna, Lyon, Anna e gli altri non sono soli: ad accompagnarli c’è Nonno Tombaldo, un vecchietto un po’ svitato con un’insana passione per i fagioli magici. Sarà lui a tirarli fuori dai guai?