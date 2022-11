Come distinguere in italiano le vocali aperte da quelle chiuse?

Come sapere di volta in volta se in una parola la “e” e la “o” vanno considerate aperte o chiuse? Non sempre capirlo è così immediato, perché in molte parlate regionali si tende a pronunciarle più aperte (come accade in molte aree del Sud) o viceversa più chiuse (come accade in molte aree del Nord) del dovuto. Ecco quindi una guida utile a fugare i dubbi anche nei casi meno intuitivi…

Anche se in italiano normalmente riteniamo che le vocali siano cinque, dal punto di vista fonetico i suoni vocalici della nostra lingua sono in realtà sette, dal momento che la e e la o possono avere due pronunce diverse a seconda che siano aperte o chiuse.

Per produrre una vocale aperta è necessario che lo spazio fra la lingua e il palato sia il maggiore possibile, come accade quando pronunciamo la a, mentre per produrre una vocale chiusa è necessario che lo spazio fra la lingua e il palato sia il minore possibile, come si verifica con la i e con la u.

Quanto alla e, se è aperta (è) si trascrive foneticamente come [ɛ] e se è chiusa (é) si trascrive foneticamente come [e], mentre la o aperta (ò) si trascrive foneticamente come [ɔ] e la o chiusa (ó) si trascrive foneticamente come [o].

Come sapere, però, di volta in volta se l’una e l’altra vocale vanno considerate aperte o chiuse? Non sempre capirlo è così immediato, perché in molte parlate regionali si tende a pronunciarle più aperte (come accade in molte aree del Sud) o viceversa più chiuse (come accade in molte aree del Nord) del dovuto.

Ciò che possiamo tenere a mente, in linea generale, è che, quando l’accento non cade su di loro, la e e la o hanno sempre un suono chiuso. In tutti gli altri casi, invece, può essere utile rifarsi a una guida da consultare per fugare i dubbi, così da riuscire a destreggiarsi anche nelle circostanze meno intuitive.

E aperta (è)

La vocale e si pronuncia aperta (è) in italiano:

nelle parole in cui è segnato l’ accento grave ;

(es. è, tè, piè, ahimè, cioè)

; (es. è, tè, piè, ahimè, cioè) nelle parole deficit , motel , rebus , requiem , tennis , vademecum ;

, , , , , ; nelle parole in cui la e è seguita da -nt , -ns , -nd e -nz ;

(es. accogliente, dispensa, diminuendo, assistenza; eccezioni: zenzero )

, , e ; (es. accogliente, dispensa, diminuendo, assistenza; eccezioni: ) nelle terminazioni -ea , -edine , -eco , -ela , -elico , -ello , -emo , -enne , -ennio , -eno , -eo , -erico , -erio , -erno , -ero , -errimo , -esimo , -estre , -estro , -esimo , -etto , -evolo , -ezio , -iera , -iere ;

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; nei nomi di origine straniera in cui la e è l’ultima lettera che si pronuncia;

(es. bidet, che si pronuncia bidè; cabaret, che si pronuncia cabarè)

in cui la che si pronuncia; (es. bidet, che si pronuncia bidè; cabaret, che si pronuncia cabarè) negli iati del condizionale ;

(es. io avrei)

del ; (es. io avrei) nelle desinenze -ebbe ed -ebbero del condizionale;

(es. egli avrebbe, essi avrebbero)

ed del condizionale; (es. egli avrebbe, essi avrebbero) nel passato remoto del modo indicativo.

(es. egli potette)

E chiusa (é)

La vocale e si pronuncia chiusa in italiano (è):

nelle parole in cui è segnato l’ accento acuto ;

(es. affinché, checché, dacché, macché, mercé, nonché, perché, sicché)

; (es. affinché, checché, dacché, macché, mercé, nonché, perché, sicché) nelle parole che , e , me , re , se , te , tre , ne ;

, , , , , , , ; nelle voci dei verbi scendere e vendere , e dei loro derivati (come discendere o rivendere);

e , e dei loro derivati (come discendere o rivendere); nelle terminazioni -ecchio , -eccio , -efice , -eggio , -endolo , -enno , -ere , -ese , -esimo , -essa , -eto , -etto , -evole , -ezza , -mente , -mento ;

, , , , , , , , , , , , , , , ; nei congiuntivi imperfetti.

(es. se io avessi)

O aperta (ò)

La vocale o si pronuncia aperta in italiano (ò):

nelle parole che terminano con o accentata ;

(es. comò, piangerò)

; (es. comò, piangerò) nel dittongo -uo ;

(es. cuore, buono, casseruola)

; (es. cuore, buono, casseruola) nelle terminazioni -occhio , -occio , -ocrate , -odico , -oforo , -oggia , -oggi , -oggio , -ogico , -oide , -oldo , -olfo , -olo , -ologo , -ometro , -orico , -orio , -oscia , -oscio , -osi , -ossa , -osso , -ota , -otico , -ottico , -otto , -ottolo , -ozzo , -uolo ;

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; nelle desinenze verbali -olsi, -olse, -olsero.

(es. io colsi, egli colse, essi colsero)

O chiusa (ó)

La vocale o si pronuncia chiusa in italiano (ó):