Una giovane autrice apre ad Anagni “L’angolo della libraia”. Storia di un sogno che si avvera

Anagni, comune laziale in provincia di Frosinone, ha finalmente una libreria. Il merito è della 21enne Elisa Sordi (nella foto grande, tratta dalla pagina Instagram del negozio, ndr), che è anche autrice di romanzi (con lo pseudonimo Eliza Bookstone), e che ha appena aperto L’angolo della libraia.

In un’intervista al Messaggero, la neo-libraia ha raccontato: “In molti hanno definito questa mia scelta coraggiosa, moltissimi mi hanno dato della folle. Per fortuna, però, ci sono state anche molte persone che mi hanno detto ‘stai realizzando il mio sogno‘. Spero di ispirare chi vuole aprire una libreria ma anche chi vuole seguire un percorso di qualunque tipo che però, adesso, vede pieno di curve e buche. Anagni necessita di una libreria…”.

L’idea, come spiega sui social dello spazio la giovane libraia, non è improvvisata: già nel 2022 ha aperto un account su Instagram per parlare di libri, e nell’agosto di due anni dopo è arrivata “l’opportunità di aprire una libreria proprio nel posto dove, ogni volta che ci passavo davanti, dicevo: ‘Qui una libreria ci starebbe benissimo‘”. Pochi mesi dopo, il sogno si è realizzato.

Elisa Sordi (che è attiva anche su TikTok) ha le idee chiare: “Oggi una libreria indipendente non può pretendere di essere solo una libreria. I clienti non si accontentano più della semplice compravendita. Hanno bisogno di vivere un’esperienza, che porti le loro emozioni a giocare un ruolo fondamentale. Ho già in programma di ospitare presentazioni, firmacopie, serate a tema e gruppi di lettura…”.

L’angolo della libraia dà spazio a libri per bambini di tutte le età, thriller, storie d’amore e classici: “Più dell’80% dei libri proverranno da piccole e medie case editrici e autori indipendenti”.