“Ape Libraccio” vende (e compra) i libri usati in giro per Milano

Libraccio ha aperto il primo negozio a Milano nel 1979, arrivando ora a 54 punti vendita di cui 7 nel capoluogo lombardo. Per poter arrivare in zone della città non ancora servite, è ora nata l’iniziativa “Ape Libraccio”, una libreria itinerante che attraversa la metropoli carica di libri usati da 3 a 5 euro e di una selezione di titoli per bambini nuovi.

Come si legge in una nota, “Libraccio ha deciso di sperimentare il format anche per offrire ai propri clienti un nuovo canale per la vendita di libri usati”: l’ape, inoltre, si ferma nelle piazze e valuta i libri che le persone portano, pagandoli subito e in contanti. L’ape acquista, quindi, oltre che a vendere libri e giornali.

“La carta stampata cerca e trova nuove strade, nel segno di una prossimità che non passa per forza e solo dal digitale. L’Ape è una risposta estremamente flessibile, amata dai cittadini italiani, evocatrice di un immaginario familiare a misura d’uomo”.

“Ape Libraccio” è attiva 7 giorni su 7 e in queste prime settimane sarà la mattina in Piazza Dergano, Gae Aulenti, Piazza Castello, Via Farini, Arco della Pace mentre nel pomeriggio farà tappa in Piazza Mentana, Parco Solari e Piazza Risorgimento.

“Abbiamo deciso di mettere la libreria su ruote e riproporre quello che facciamo ogni giorno nei nostri punti vendita. Scendere in strada per raggiungere persone e quartieri da cui siamo distanti, essere vicino ai lettori negli afosi pomeriggi estivi milanesi, offrire un servizio unico e strappare qualche sorriso stupito a bordo strada”, racconta Edoardo Scioscia, amministratore del Gruppo Libraccio, e aggiunge: “Nei prossimi mesi la libreria e l’edicola saranno un tutt’uno e trasporteranno la cultura nelle vie della città grazie alla collaborazione con Edicole Quisco”.

“Siamo contenti di partecipare a questa iniziativa di Libraccio che ci consente di sviluppare un’area libri sul modello di edicola mobile”, aggiunge Andrea Carbini, ideatore del progetto dell’edicola su ruote e amministratore di Edicole Quisco.