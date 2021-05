Aprono tre nuove librerie del Gruppo Libraccio

Il Gruppo Libraccio raggiungerà entro fine giugno 2021 quota 54 punti vendita grazie all’inaugurazione di tre nuove librerie, che è stata pensata in parallelo a investimenti sul personale, sulla comunità social, sull’assortimento – I dettagli

Nonostante le difficoltà per la pandemia, nel 2020 Libraccio ha ampliato la sua rete di librerie con tre nuovi punti vendita, di cui due a Milano e uno a Busnago (MB). Tre anche le aperture pianificate entro fine giugno 2021: una a Varese, nel quartiere di Masnago, una a Roma, in via Appia Nuova, e una a Milano, all’interno dell’università IULM.

“Abbiamo fatto quadrato in uno scenario comunque difficile – afferma Edoardo Scioscia, amministratore delegato del Gruppo – investendo su personale e qualità, su macchine per sanificare ambienti e libri, puntando su quartieri e zone residenziali. È stata la scelta giusta”. La tenuta delle librerie del Gruppo, che a breve raggiungerà quota 54, è stata possibile anche grazie alla riorganizzazione del personale e a un’attenta modulazione di giorni e orari di apertura. Anche il decreto Rilancio, destinato al sostegno del libro attraverso la fornitura alle biblioteche, il miglior finanziamento della tax-credit e l’entrata in vigore della Nuova legge sul Libro hanno fatto la loro parte.

Parallelamente, nell’ultimo anno, il Libraccio comunica di aver ha raggiunto sui canali social oltre un milione di utenti grazie alle oltre 200 dirette trasmesse su Instagram e Facebook.

Il Gruppo, che online e sul territorio vende libri (anche scolastici) nuovi e usati, ha investito sulla formazione del personale: grazie al digitale, infatti, nel 2020 un terzo dei dipendenti ha seguito dei corsi di formazione.

Obiettivi di Libraccio nel prossimo futuro, come già accennato, saranno quindi quello di continuare a puntare sulle librerie di prossimità, capaci di garantire un servizio di continuità per la comunità, ma anche la tenuta culturale delle città; e quello di migliorare il proprio assortimento e servizio, mirando a proporre titoli e prodotti di qualità in luoghi accoglienti e sicuri.

