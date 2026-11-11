Apre a Boccea la 15esima libreria Feltrinelli a Roma

Un nuovo spazio di 200mq e 24mila titoli (oltre a cartoleria e vinili), per portare libri, cultura e occasioni di incontro nel cuore di un quartiere “dalla forte identità, attraversato da generazioni e abitudini differenti”. Apre in via di Boccea la 15esima libreria Feltrinelli di Roma. Il 17 novembre la festa d’inaugurazione – I particolari

A Roma apre la 15esima libreria Feltrinelli, in via di Boccea n.85. La catena del Gruppo Feltrinelli punta così a “rendere la propria proposta culturale sempre più accessibile, investendo in un quartiere dalla forte identità, attraversato da generazioni e abitudini differenti”.

Quella che nasce, si legge in una nota, è “una libreria pensata per chi vive Boccea, un luogo dedicato alla lettura, alla scoperta e alla condivisione, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita culturale del quartiere“.

In occasione dell’inaugurazione in programma il 17 novembre, alle ore 18.30, saranno presenti Amedeo Balbi, Paola Caridi, Gianrico Carofiglio, Diego De Silva, Corrado Formigli e Vinicio Marchioni.

Nel 1964 la prima libreria Feltrinelli nella Capitale

L’apertura di Boccea si inserisce in una storia che lega Feltrinelli a Roma da oltre sessant’anni. Un percorso iniziato nel 1964, con la prima libreria di via del Babuino, che introduce nella Capitale “un modo nuovo di vivere i libri”: non soltanto luoghi dedicati alle novità editoriali, ma spazi aperti al confronto e alla sperimentazione culturale.

“La storia di Feltrinelli a Roma è una storia di luoghi, persone e relazioni che si rinnova da oltre sessant’anni. Dalla prima libreria di via del Babuino, inaugurata nel 1964, abbiamo continuato a investire nella città, accompagnandone le trasformazioni e l’evoluzione delle abitudini di lettura. Roma si conferma una piazza particolarmente dinamica per il nostro Gruppo: a fronte di una crescita del mercato del libro del 2,6%, le librerie Feltrinelli della Capitale registrano un incremento delle vendite di libri del 3,84%, superiore di oltre un punto percentuale al dato di mercato. Un andamento che conferma la capacità della nostra rete di intercettare la domanda di lettura e che accompagna una strategia di sviluppo sempre più attenta alle specificità dei diversi quartieri. L’apertura della nostra quindicesima libreria romana, a Boccea, si inserisce in questo percorso: vogliamo rafforzare la nostra presenza in una città in cui la domanda di libri continua a crescere, raggiungendo nuovi bacini di lettori e consolidando il rapporto con le comunità locali”, sottolinea Barbara Nardi, direttrice del polo Canali del Gruppo Feltrinelli.

La nuova libreria si sviluppa su una superficie di circa 200 mq e propone un assortimento di 24mila titoli, affiancati da cartoleria, vinili e tutti i servizi che contraddistinguono le librerie Feltrinelli. Ad accogliere i lettori sarà una squadra di 5 libraie e librai.