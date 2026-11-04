Libri: a Milano i prestiti bibliotecari crescono e sfiorano il milione l’anno. Lieve ascesa per la spesa in consumi culturali

“Consumi culturali, bibliotecari e museali a Milano”: ecco i dati della sesta edizione dell’Osservatorio AIE per BookCity Milano, dove in media si tengono 100 eventi al giorno. Nel capoluogo lombardo la spesa in consumi culturali è pari all’11,4% di quella nazionale, mentre aumentano gli utenti del Sistema Bibliotecario della città (anche quest’anno “La portalettere” di Francesca Giannone è il romanzo più prestato): “Si conferma il ruolo centrale di Milano nell’industria culturale italiana” – L’analisi

Quando si parla di cultura e intrattenimento il ruolo di Milano resta centrale. Non a caso, nel capoluogo lombardo la spesa in consumi culturali è l’11,4% di quella nazionale (mentre la popolazione residente è il 2,3%). Nel 2025, in particolare, il giro d’affari è stato di 489,9 milioni di euro, in flessione sull’anno precedente dell’1,5% a causa dei minori introiti dei concerti di musica pop, rock e leggera. Considerando però anche gli eventi sportivi e d’intrattenimento, si arriva a 741,9 milioni di euro, più 1% sul 2024.

Ma il 2025 è stato anche l’anno con il maggior numero di eventi a Milano: 37.900 in un anno, pari a 104 ogni giorno escluse le proiezioni cinematografiche, mentre i prestiti bibliotecari crescono fino a sfiorare il milione (987.651 nei dodici mesi). Tiene infine nel 2025 il mercato trade del libro a Milano (-0,3%) a fronte di un calo nazionale del 2,2%. Un libro ogni dieci in Italia è venduto all’interno del perimetro comunale.

I dati presentati dall’Osservatorio per per BookCity Milano: stabile la partecipazione a eventi, attività sportive e gli ingressi ai musei

Questi sono i dati principali dell’Osservatorio per BookCity Milano a cura dell’Associazione Italiana Editori sui Consumi culturali, bibliotecari e museali a Milano presentato al Forum Cultura presso il CASVA di Milano, insieme al Comune di Milano – Assessorato Cultura e BookCity Milano e realizzata in collaborazione con SIAE e Sistema Bibliotecario di Milano. All’incontro, moderato dalla giornalista di Radio 24 Alessandra Tedesco, sono intervenuti Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, Giovanni Peresson dell’ufficio studi AIE, Stefano Parise, direttore aree Biblioteche del Comune di Milano, Piergaetano Marchetti, Garante della Fondazione BookCity Milano e Luca Formenton, presidente della Fondazione BookCity Milano.

La partecipazione a eventi e attività sportive, culturali e musicali si mantiene stabile a 25,1 milioni di presenze (erano 25,3 milioni nei due anni precedenti). Gli ingressi ai musei sono 6,3 milioni per una spesa di 36,9 milioni di euro, quelli alle mostre 2,8 milioni per una spesa di 36,4 milioni di euro.

Più di un libro ogni dieci comprato in Italia è stato acquistato nel Comune di Milano

Per quanto riguarda invece il mondo dei libri, gli acquisti sul territorio del Comune di Milano nei canali trade (librerie fisiche e online e supermercati) nel 2025 sono stati pari a 155,8 milioni di euro: più di un libro ogni dieci comprato in Italia è stato acquistato nel Comune di Milano (10,5%).

Importante e in crescita il ruolo delle biblioteche comunali: i 93mila iscritti, cresciuti del 4% nel 2025, hanno effettuato poco meno di un milione di prestiti fisici (987.651) nel corso dei dodici mesi. I tre libri più prestati nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano sono stati La portalettere di Francesca Giannone (Nord, pubblicato a gennaio 2023), Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin (e/o, pubblicato a luglio 2019), Il castagno dei cento cavalli di Cristina Cassar Scalia (Einaudi, pubblicato a giugno 2024). La portalettere, tra l’altro, era stato il libro più prestato anche nel 2024. Qui la classifica completa.

Per quanto riguarda la dotazione bibliotecaria, grazie al Bonus biblioteche sono stati acquistati tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 16.639 copie a stampa nelle librerie di prossimità, per una spesa complessiva di 296mila euro; in aggiunta, le biblioteche hanno acquistato 3.385 ebook, per una spesa complessiva di 32mila euro.

Cos’è oggi una biblioteca pubblica? Che valore ha e per chi? Il bilancio sociale del Sistema bibliotecario di Milano

A proposito di biblioteche, il consiglio è quello di leggere il “bilancio sociale 2025“ del Sistema bibliotecario di Milano, che parte da domande come: cos’è oggi una biblioteca pubblica? Che valore ha e per chi? E ancora: al di là del numero delle iscrizioni, dei prestiti e di altri dati oggettivi e misurabili, è possibile rendere conto dell’impatto della biblioteca sulla qualità di vita delle persone, sulla comunità e sull’intera città? Domande che il Sistema bibliotecario locale si è posto e che ha posto a chi frequenta le biblioteche, attraverso interviste, focus group e questionari. Da questi interrogativi è nata un’analisi, realizzata in collaborazione con l’agenzia di trasformazione culturale cheFare, che unisce i dati dell’attività delle biblioteche ai risultati di una ricerca qualitativa e quantitativa condotta con il personale e con il pubblico.

Nel bilancio, tra le altre cose, si parla della posizione delle biblioteche, tra dimensione culturale e sociale, della biblioteca come spazio “pubblico aperto, democratico e inclusivo”, e della sua capacità di rispondere alle nuove domande dei cittadini e delle cittadine; e ancora, dei benefici generati, tra cui coesione sociale, benessere condiviso, accesso equo all’informazione e alla cultura, crescita individuale e collettiva.

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Il “modello Milano”, fatto anche di “attenzione al valore sociale della proposta culturale”

Tornando all’incontro, il presidente di AIE Cipolletta ha sottolineato: “L’Osservatorio di AIE, giunto alla sua sesta edizione, conferma il ruolo centrale di Milano nell’industria culturale italiana: il dato degli oltre cento eventi al giorno è rappresentativo di una offerta ampia e che si conferma e cresce nel tempo. I dati in crescita degli utenti delle biblioteche testimoniano altresì che il ‘modello Milano‘ è fatto anche di attenzione al valore sociale della proposta culturale, che deve essere rivolta a tutti. Editori, biblioteche, librai e libraie e tutta la filiera del libro in questa città lavorano particolarmente bene assieme, con beneficio di tutti gli attori e dell’intero tessuto cittadino”.

“I dati dell’Osservatorio AIE raccontano una Milano in cui la cultura non è un elemento accessorio, ma una risorsa strategica per la città e per la sua economia”, ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Sacchi, e ha prosegueito: “Oltre cento occasioni di partecipazione al giorno, 6,3 milioni di visitatori all’anno nei musei e un libro su dieci venduto in Italia acquistato a Milano confermano la forza di questo sistema. Voglio sottolineare anche la crescita delle biblioteche: 93mila iscritti e quasi un milione di prestiti dimostrano che sono presidi essenziali di conoscenza, partecipazione e socialità. La nostra responsabilità è consolidare questa rete, investire nei luoghi della cultura e portare opportunità sempre più accessibili in tutti i quartieri”.

“I dati sui consumi culturali a Milano nel 2025 confermano la città come una delle capitali della letteratura, non solo italiana, ha dichiarato il Consiglio di Indirizzo di Fondazione BookCity Milano, aggiungendo: “Una città che, con la nuova BEIC, può vantare un record assoluto di 53mila mq di spazi destinati a biblioteche, non solo luoghi solo di lettura, come dimostrano anche le meravigliose biblioteche di quartiere, ma di coesione, confronto, speranza e riscatto”.