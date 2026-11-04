I libri più prestati a Milano nel 2025
Editoria

Ecco i 10 libri più prestati nelle biblioteche di Milano (al primo posto “La portalettere”)

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di Redazione Il Libraio 04.11.2026

L’ultima ricerca dell’Osservatorio AIE per BookCity, appena presentata, tra le altre cose ha illustrato i 10 libri più prestati nel Sistema Bibliotecario di Milano nel 2025. Sul podio di questa speciale classifica, tre scrittrici: Francesca Giannone, Valérie Perrin e Cristina Cassar Scalia – I particolari

Quali sono i libri più prestati nelle biblioteche di Milano? Quali i romanzi più cercati da lettrici e lettori della capitale italiana dell’editoria? La risposta è disponibile nell’ultima ricerca dell’Osservatorio AIE per BookCity, appena presentata e riferita al 2025, sui Consumi culturali, bibliotecari e museali a Milano.

Nell’indagine, giunta alla sesta edizione, si sottolinea come gli acquisti effettuati sul territorio milanese attraverso librerie fisiche e online e supermercati nel 2025 siano stati pari a 155,8 milioni di euro. Come nel 2024, anche nel 2025 più di un libro ogni dieci comprato in Italia è stato acquistato nel Comune di Milano che, con i suoi oltre 100 eventi al giorno e gli oltre 6 milioni di visitatori all’anno nei musei, si conferma ancora una volta la protagonista italiana di cultura ed editoria.

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Ecco la classifica dei 10 libri più prestati a Milano nel 2025

Inoltre, a Milano è in crescita il ruolo delle biblioteche comunali: con più di 93.000 iscritte e iscritti, aumentati del 4% nel 2025, si è arrivati a poco meno di un milione di prestiti fisici in tutto l’arco del 2025.

Ecco quali sono, quindi, i 10 libri più prestati nel Sistema Bibliotecario di Milano nel 2025 (se volete fare un confronto, qui trovate la top ten dei libri più prestati – e venduti – nel 2024 nel capoluogo lombardo).

1. La portalettere di Francesca Giannone, Nord (uscito a gennaio 2023)
2. Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin, e/o (uscito a luglio 2019)
3. Il castagno dei cento cavalli di Cristina Cassar Scalia, Einaudi Stile Libero (uscito a giugno 2024)
4. Tatà di Valérie Perrin, e/o (uscito a novembre 2024)
5. Grande meraviglia di Viola Ardone, Einaudi (uscito a settembre 2023)
6. Un animale selvaggio di Joël Dicker, La nave di Teseo (uscito a marzo 2024)
7. Cuore nero di Silvia Avallone, Rizzoli (uscito a gennaio 2024)
8. Volver di Maurizio de Giovanni, Einaudi Stile Libero (uscito a novembre 2024)
9. Il ladro di foglie di Alice Hemming, Emme Edizioni (uscito a settembre 2021)
10. Domani, domani di Francesca Giannone, Nord (uscito a giugno 2024)

Ecco che tornano protagoniste Giannone e Perrin, i cui titoli rientravano già l’anno precedente in classifica. Protagonista è anche stavolta la narrativa, con un titolo dedicato ai più piccoli.

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